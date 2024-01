L’isolamento del Principe Harry. «Non è stato avvisato in tempo dell’operazione di Kate Middleton e Carlo III»

Mentre sia Carlo III che William e Kate hanno rinunciato agli eventi pubblici il principe Harry non sarebbe stato avvisato delle condizioni dei suoi parenti reali. Condizioni che avrebbe appreso dai giornali. A parlare del caso sono i tabloid inglesi, precisando però che Buckingham Palace ha fatto ogni sforzo per informare tutti i membri della famiglia reale, incluso lui. Colpa forse del fuso orario, precisa il Daily Mail. L’annuncio pubblico su Charles è arrivato alle 15:25, quando in California sono le 7:25 del mattino. Finora Harry non ha commentato pubblicamente gli annunci sul padre e la cognata. E sempre rimanendo in tema tabloid, proprio in queste ore il secondogenito della Royal Family ha deciso di rinunciare alla causa civile per diffamazione contro il settimanale Mail on Sunday. Una rinuncia ma anche una soluzione per evitare le 750mila sterline di spese legali previste, quasi 900 mila euro. Secondo quanto riporta la Bbc dopo che la richiesta è stata ritirata, un portavoce dei Sussex ha detto che il duca si sta concentrando sulla sicurezza della sua famiglia e sulla sua causa legale contro il Ministero degli Interni.

Leggi anche: