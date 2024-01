Kate Middleton ricoverata per un’operazione all’addome. Niente incontri pubblici fino a Pasqua

L’operazione è andata bene ma la principessa del Galles dovrà rimanere in ospedale per due settimane. La nota di Kensington Palace

Kate Middleton, principessa del Galles, è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome. A informarlo è Kensington Palace stesso in una nota. L’operazione è andata a buon fine ma la moglie dell’erede al trono britannico, il principe William, figlio di Carlo III, rimarrà in ospedale per almeno due settimane e rimarrà fuori dagli impegni pubblici fino a Pasqua.

