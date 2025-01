Il principe Harry trova un accordo con Murdoch, il processo non si farà: News Group pagherà un indennizzo

Il secondogenito di re Carlo aveva fatto causa al gruppo per presunta violazione della privacy e raccolta illegale di informazioni

Il principe Harry e il gruppo editoriale di Rupert Murdoch, proprietario di diversi tabloid inglesi, hanno trovato un accordo extra giudiziale nella causa intentata dal reale per presunte violazioni della privacy e raccolta illegale di informazioni. News Group Newspapers verserà un indennizzo, che si immagina generoso, per evitare il processo davanti all’Alta Corte di Londra. Il secondogenito di re Carlo aveva denunciato i metodi vessatori e aggressivi adottati da alcuni giornalisti del gruppo per ottenere informazioni personali sulla sua vita. The Sun aveva assoldato degli investigatori privati per hackerare il cellulare di Harry e introdursi nella sua vita privata. News Group Newspapers ha anche offerto delle scuse per quanto accaduto, e per come sono state condotte le inchieste scandalistiche in quegli anni. «Ci rendiamo conto e ci scusiamo per l’angoscia causata al duca di Susex e per il danno arrecato alle relazioni, alle amicizie e alla famiglia, e abbiamo accettato di pagargli un sostanzioso risarcimento», si legge nel documento di Ngn.