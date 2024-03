Donald Trump vuole espellere il principe Harry dagli Usa: «Ha fatto uso di droghe? La legge è uguale per tutti»

Donald Trump vuole espellere il principe Harry dagli Usa. Perché sospetta che il reale britannico abbia mentito sulla sua richiesta di visto riguardo il consumo di droga. Per questo, se vincesse le elezioni presidenziali di novembre, potrebbe ritirarglielo. Perché, ha spiegato in un’intervista alla tv Gb News insieme a Nigel Farage, non merita un trattamento preferenziale rispetto agli altri. L’agenzia di stampa Reuters spiega che chi richiede il visto per gli Stati Uniti sono tenuti a fornire informazioni su eventuali precedenti nell’uso della droga. La risposta può influire sull’esito della domanda. Mentre mentire può comportare sanzioni: tra queste anche la deportazione.

In California dal 2020

Harry vive in California dal 2020. Ha ammesso che in passato ha fatto uso di droghe nel suo libro Spare. Il think tank conservatore Heritage Foundation ha citato in giudizio il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti per accedere ai suoi registri di immigrazione. All’inizio di questo mese un giudice ha stabilito che i dettagli relativi alla richiesta di visto di Harry dovrebbero essere consegnati al tribunale. Farage, alleato di lunga data di Trump, ha chiesto al candidato presidenziale repubblicano se il principe Harry debba ricevere qualche «privilegio speciale» se avesse mentito nella sua domanda. La risposta del tycoon è stata netta: «No. Bisognerà vedere se sanno qualcosa sui farmaci, e se ha mentito dovranno prendere le misure opportune». E quando gli è stato chiesto se Harry rischia di non rimanere in America, Trump ha risposto: «Oh non lo so».

Harry e Meghan

Harry e sua moglie Meghan Markle hanno spesso criticato la famiglia reale britannica per il trattamento loro riservato da quando si sono trasferiti negli Usa. Un’intervista con Oprah Winfrey che risale al 2021, i documentari su Netflix e infine il libro: la coppia, sposatasi nel 2018, è raramente tornata in Gran Bretagna dalla partenza per gli Stati Uniti.

