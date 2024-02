L’intervista del principe Harry dopo il cancro di Re Carlo: «Amo la mia famiglia. La malattia può portare a un riavvicinamento»

Ha condiviso la notizia della malattia «per evitare illazioni» e per «aumentare la comprensione nei confronti di tutti coloro che nel mondo» hanno un cancro. Eppure, Re Carlo III, annunciando la sua malattia, scoperta durante una visita in ospedale per l’ingrossamento della prostata, ha con ogni probabilità spinto suo figlio il principe Harry a tentare un (possibile) avvicinamento con la Royal Family. Durante un’intervista a Good Morning America – programma in onda sulla rete Abc – il duca di Sussex ha riferito al giornalista di amare la sua famiglia. «L’aver avuto la possibilità di salire su un aereo e andare a trovare mio padre è una cosa che mi rende grato», ha detto Harry in occasione della preparazione degli Invictus Games 2025 a Whistler, in Canada. E sul possibile avvicinamento ha aggiunto: «Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi». Nella conversazione con il conduttore Will Reeve, il principe Harry ha inoltre parlato della sua vita con Meghan Markle e degli Invicuts, la competizione tra veterani di guerra che hanno subito disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio in diverse discipline sportive, in programma nel 2025.

