Incendi a Los Angeles, Harry e Meghan a Pasadena tra gli sfollati – Il video

La coppia ha una villa a Montecito, non lontano dalla zona dei roghi, che ha messo a disposizione degli amici come rifugio

Con almeno 11 vittime e 150mila persone evacuate o a rischio evacuazione per gli estesi incendi che hanno devastato Los Angeles, principalmente nella parte nord della città, le operazioni di spegnimento e soccorso sono ancora nella fase acuta. Accanto al sindaco di Pasadena, Victor Gordo, i media locali rilanciati dalla Bbc hanno filmato il principe Harry e Meghan Markle che hanno una villa a qualche decina di chilometri dalla zona dei roghi. I duchi di Sussex hanno parlato con alcuni soccorritori e con gli sfollati, vestiti in maglietta e berretto da baseball, con mascherina antipolvere al collo. «Sono persone fantastiche, con una grande personalità e un grande cuore, e sono venuti qui per incontrare i primi soccorritori e le persone colpite», le parole del sindaco Gordo a Fox 11. Con l’allontanamento dalla famiglia reale britannica, Harry e Meghan si sono trasferiti in California in una villa a Montecito, 160 chilometri a nord di Pacific Palisades. A pochi giorni dall’inizio degli incendi, hanno aperto la loro casa come rifugio ad amici e conoscenti costretti a lasciare le loro abitazioni. I duchi stanno inoltre collaborando con lo chef José Andrés per offrire pasti agli sfollati attraverso l’organizzazione World Central Kitchen.