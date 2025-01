10 morti, case saccheggiate e distrutte: cosa succede negli incendi di Los Angeles

180 mila evacuati, l'allerta meteo durerà fino a stasera. Resta probabile lo sviluppo di altri focolai in città

Dieci vittime, 180 mila evacuati e ancora sei roghi attivi. Gli incendi di Los Angeles non accennano a fermarsi mentre la polizia arresta gli sciacalli che hanno saccheggiato le case abbandonate. Giovedì 9 gennaio nel pomeriggio è scoppiato un altro focolaio nei pressi di Calabasas e del ricco quartiere di Hidden Hills, dove vive la star Kim Kardashian. «I venti sono ancora storici. Questo è assolutamente senza precedenti», ha detto il sindaco di Los Angeles Karen Bass. Secondo il servizio meteorologico, l’allerta meteo durerà fino a venerdì e «resta probabile lo sviluppo di incendi significativi».

I saccheggi

Intanto centinaia di rinforzi militari arriveranno a Los Angeles, devastata da violenti incendi da martedì, ha fatto sapere il governatore della California Gavin Newsom. Che ha ordinato l’invio della Guardia Nazionale con una duplice missione: assistere le migliaia di vigili del fuoco impegnati a combattere l’incendio e ristabilire l’ordine, poiché la regione è vittima di saccheggi. Negli ultimi giorni sono state arrestate almeno 20 persone per questo motivo. «Sia chiaro: i saccheggi non saranno tollerati», ha insistito. Tra le rovine di Altadena, alcuni si improvvisano vigilanti e pattugliano per proteggere ciò che resta dei loro quartieri. È stato dichiarato il coprifuoco nelle aree evacuate della città costiera di Santa Monica.

Le evacuazioni

Al momento sono almeno sei gli incendi ancora attivi. Aerei cisterna ed elicotteri continuano a sorvolare l’area di Calabas. 180 mila sono le persone che sono state evacuate e invitate per ora a non tornare alle loro case, preda dei devastanti incendi che stanno imperversando nel sud della California attorno a Los Angeles e che hanno già provocato almeno 10 morti. Lo riportano le autorità locali, citate dai media. Il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, citato da Cnn, ha detto: «Stiamo iniziando a vedere gente che torna (alle proprie case) in quelle zone (evacuate) e il nostro messaggio è questo: restate fuori da quelle zone finché non sentirete dire ufficialmente dalle autorità che l’ordine è stato tolto».

Le vittime

«Il Dipartimento del medico legale è stato informato di 10 decessi correlati all’incendio», si legge in una nota dell’amministrazione di Los Angeles. «Tutti i casi sono attualmente in attesa di identificazione e notifica ai familiari più prossimi», aggiunge la comunicazione. Tra le case distrutte c’è quella di Paris Hilton. La cantante ha pubblicato un video degli interni devastati su X.