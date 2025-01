Gli incendi di Los Angeles devastano Hollywood e Joe Biden annulla la visita in Italia

Cinque morti e 150 mila sfollati il bilancio dei roghi. In pericolo la zona storica del cinema.. Colpiti Pacific Palisades e Sylmar

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato la visita in Italia prevista per oggi, 9 gennaio, fino al 12. Lo ha annunciato nella notte la Casa Bianca. Biden, che si è recato a Los Angeles ieri, «ha preso la decisione di cancellare il suo prossimo viaggio in Italia per concentrarsi sulla gestione» dell’emergenza dovuta agli incendi che stanno devastando Los Angeles, ha dichiarato la portavoce Karine Jean-Pierre. Quello in Italia sarebbe stato probabilmente il suo ultimo viaggio all’estero da presidente degli Usa. E soltanto dopo la sua conclusione e prima dell’insediamento di Donald Trump l’Italia avrebbe deciso sul caso Najafabadi dopo la liberazione di Cecilia Sala. Intanto l’emergenza incendi in California fa 5 morti e porta a 150 mila sfollati.

Gli incendi a Los Angeles

Il programma di Biden prevedeva l’udienza con Papa Francesco e gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma dopo essersi recato nelle zone colpite dai roghi, ancora non domati, Biden ha deciso di rimanere negli Usa. L’amministrazione americana ha promesso risorse federali per sostenere cittadini e imprese colpiti dagli incendi. Il Pentagono ha predisposto l’invio di aerei militari ed elicotteri. In tutto sarebbero otto gli incendi boschivi che stanno bruciando la contea di Los Angeles. Tra i più colpiti i quartieri Pacific Palisades e Sylmar e l’area esterna della città di Pasadena. Ma le fiamme avanzano e arrivano fino a lambire il quartiere storico di Hollywood.

La polemica politica

Finora il rogo ha distrutto centinaia di case. Secondo il Los Angeles Times almeno 1.100 negozi, case e altre strutture sono state distrutte dalle fiamme che avanzano senza controllo nella contea. Quello di Palisades ha raso al suolo 39.121 ettari in una delle zone più esclusive della città. Il presidente eletto Donald Trump ha accusato il governatore democratico della California Gavin Newsom: «Questa è una vera tragedia. Ed è un errore del governatore, che deve dimettersi», ha detto il tycoon. Accusa respinta al mittente: «Trump sta politicizzando questa tragedia, una devastazione provocata dagli incendi, che hanno causato almeno cinque morti e decine di feriti», ha risposto Newsom.

I focolai

I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a controllare neanche una piccola parte degli incendi , che sono raddoppiati in sole 7 ore. Il Palisades wildfire ha divorato ettari di terreno sulla costa tra Malibu e Santa Monica, un quartiere dove in media una casa costa 3,3 milioni di dollari e dove vivono vip come Tom Hanks, Jennifer Aniston e Bradley Cooper. Nell’entroterra, attorno ad Altadena, gli ettari bruciati dal Eaton Fire sono 4.300 in meno di 24 ore. Nella contea di Los Angeles si sono accesi nuovi focolai: il sito dei vigili del fuoco della California segnala ora sei roghi.

Hollywood

Le autorità hanno ordinato ai residenti del quartiere storico di Hollywood di evacuare a causa di un nuovo incendio scoppiato a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard. «Minaccia immediata per la vita», il messaggio diramato. «L’area è off limits per il pubblico», ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles mostrando una mappa che indica alcune aree del famoso distretto cinematografico.