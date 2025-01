Los Angeles, gli incendi a Pacific Palisades e lo stato d’emergenza: 30 mila evacuati – Il video

I roghi colpiscono 600 ettari di terreno tra Malibù e Santa Monica. L'incendio minaccia 13 mila edifici, tra cui le ville degli attori e il Getty Museum

Pacific Palisades, un’area molto ricca che si affaccia sull’Oceano a ovest di Los Angeles, da ore è avvolta dalle fiamme. La città ha dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 30 mila persone sotto ordine di evacuazione e 13 mila edifici sotto minaccia. Il presidente Joe Biden ha dovuto cancellare il suo viaggio a Coachella, a est della metropoli californiana, previsto per inaugurare due monumenti nazionali. I roghi colpiscono 600 ettari di terreno tra Malibù e Santa Monica. Sono scoppiati alle 10:30 ora locale (19:30 in Italia) sulle colline e meno di sei ore dopo avevano già divorato 500 ettari, alimentati da venti «pericolosi e distruttivi» e dal terreno secco.

Lo stato di emergenza a Los Angeles

Un’allerta meteo è attiva nelle contee di Los Angeles, Ventura e Orange, dove vivono milioni di persone. Oltre 30 mila residenti di Pacific Palisade hanno l’ordine di lasciare la zona. Ma l’evacuazione sta avvenendo in modo caotico e frenetico attraverso le stradine tortuose che attraversano i canyon. La famosa Pacific Coast Highway, unica arteria che consente di defluire, è completamente intasata. «È come un inferno», ha detto al Los Angeles Times un abitante di Pacific Palisades. Secondo i vigili del fuoco, l’incendio minaccia circa 13.000 edifici, soprattutto le ville e le aree vicine al museo d’arte Getty Villa di Malibu. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha detto che Pacific Palisades non sarà fuori pericolo finché il vento non si abbasserà (non prima di domani, secondo le previsioni).

I video

L’attore James Woods ha documentato sui social le immagini drammatiche degli incendi che stanno distruggendo un’area popolata da star di Hollywood. Nel video si vede la terrazza esterna della sua villa in fiamme. Il rogo minaccia anche il Getty Villa Museum, ospitato in un edificio strutturato come un’antica villa romana, che contiene oltre 44 mila opere di arte antica che coprono un periodo che parte dal 6500 aC fino al 440 dC. Le gallerie del museo e gli archivi della biblioteca sono stati sigillati dal fumo tramite sistemi di trattamento dell’aria all’avanguardia. Nell’area l’attore Tom Hanks ha una residenza da oltre 25 milioni di dollari. Qui vivono altre celebrità come Billy Crystal, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg, Adam Sandler, Bradley Cooper, Kate Hudson e il rapper Andre Romell Young, conosciuto come Dr Dre.

L’incendio

Nelle ultime ore l’incendio ha più che raddoppiato la sua estensione, passando da 1.262 acri del pomeriggio a 2.921 acri (circa 1200 ettari). Un residente del quartiere ha detto all’agenzia di stampa France Presse di aver visto «braci trascinate per 100 metri» nell’aria. Molti residenti sono fuggiti in preda al panico con i loro animali domestici. Molti si sono ritrovati bloccati nel traffico, come Kelsey Trainor. «Non c’era nessun posto dove andare e la gente abbandonava le proprie auto», ha detto. «Tutti suonavano il clacson, c’erano fiamme tutt’intorno a noi, a sinistra, a destra. Era terrificante». «Siamo rimasti bloccati per 20 minuti nel traffico, mentre i bambini venivano evacuati dalla scuola», ha detto all’AFP Andrew Hires, un altro residente.

