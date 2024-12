Parigi, principio di incendio sulla Torre Eiffel: «Evacuati 1.200 visitatori» – Il video

Le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito a uno degli ascensori della torre

Circa 1.200 turisti sono stati evacuati dalla Torre Eiffel a causa di un incendio. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 24 dicembre, costringendo all’evacuazione migliaia di visitatori che stavano visitando il monumento o si trovavano nell’area circostante. A innescare il rogo è stato un cortocircuito sulla rotaia elettrica dell’ascensore che sale fino alla cima della torre. Il simbolo di Parigi è stato parzialmente riaperto al pubblico poco dopo mezzogiorno, ma solo fino al secondo piano.

L’evacuazione

Secondo quant riferito dalla Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (Sete) sono state evacuate circa 1.200 persone e «nessun visitatore è stato messo in pericolo». «Alle 11:50, l’incendio, scoppiato in una scatola elettrica collegata a un cavo dell’ascensore, è stato domato», ha aggiunto la Sete rassicurando: «le fiamme sono rimaste circoscritte». Secondo quanto riporta Le Parisien, l’ascensore interessato è stato spento per misura di sicurezza, gli altri tre dispositivi sono funzionanti, precisano i vigili del fuoco. Dalle 12.20 è stato nuovamente possibile avvicinarsi al monumento.

