Evacuazioni, incendi e inondazioni: il Natale da incubo dell’Australia

Allagate diverse zone del Queensland, gli incendi minacciano alcune città dello Stato di Victoria, mentre è prevista neve in diverse aree del Paese

«Colpita da un mix di tutto». Così il Bureau of Meteorology, l’agenzia governativa australiana che si occupa di meteorologia, ha descritto la situazione nel Paese, che si prepara a un Natale da incubo tra evacuazioni, incendi e inondazioni.

Le emergenze

Oggi, 21 dicembre, sono stati emessi avvisi di emergenza per i cittadini che risiedono da Watgania a Halls Gap – nello Stato di Victoria – per gli incendi divampati nel parco nazionale Grampians. Chi abita nella zona segnalata dalle autorità è invitato a evacuare. Circa 28.000 ettari del parco sono stati distrutti dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che il terreno continuerà a bruciare per i prossimi giorni. Nonostante questo, è prevista neve (sopra i 1.500 m) in alcune parti di Victoria, Tasmania e Nuovo Galles del Sud, tra oggi e Natale. Secondo le previsioni a lungo termine dell’agenzia governativa, per l’estate 2024-25 si prevedono temperature superiori alla media in molte parti del Paese.

Gli allarmi lanciati non riguardano solo l’Australia sud-orientale. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche in alcune zone del Queensland, tra cui i distretti di Herbert e Lower Burdekin, Central Coast e Whitsundays, dove già sono stati chiusi aeroporti e autostrade a causa delle forti piogge. In alcune aree del Queensland si sono raggiunti i 100 mm di precipitazioni. «Il principale motore delle precipitazioni, un sistema di bassa pressione che stava attraversando il Queensland settentrionale, si è spostato dal Paese verso il Mar dei Coralli, dove si trova ora», ha dichiarato il meteorologo Angus Hines.

In copertina: EPA/DIEGO FEDELE I I vigili del fuoco combattono contro un incendio di erba al Westgate Park di Melbourne, Australia, 16 dicembre 2024. Un’ondata di caldo torrido ha portato a uno dei giorni di dicembre più caldi degli ultimi anni.