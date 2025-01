Corea del Sud: a fuoco un edificio commerciale di otto piani. Decine di persone intrappolate dentro – Il video

Sul posto mezzi e squadre di soccorso

Un maxi incendio sta interessando un edificio commerciale di otto piani a Seongnam, città a sud di Seul in Corea del Sud. Sono decine le persone sono intrappolate all’interno, secondo quanto riporta l’emittente televisiva Ytn, citata da Reuters online. Ytn ha trasmesso le immagini del palazzo avvolto da una densa colonna di fumo nero, con il rogo che interessa i piani inferiori. Non ci sono ancora conferme di vittime. Sul posto sono intervenute decine di autobotti e squadre di vigili del fuoco. Si cerca di domare le fiamme per riuscire a salvare le persone in tutta sicurezza.

(in aggiornamento)