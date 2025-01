I due divorzi, la conversione all’Islam, il «sogno» dell’Isis: perché Shamsud-Din Jabbar ha fatto strage a New Orleans

Il 42enne texano ha registrato una serie di video prima di attaccare la folla a Bourbon Street: voleva uccidere la famiglia, poi ha cambiato idea. 15 i morti accertati

Chi era e cosa voleva Shamsud-Din Bahar Jabbar, il 42enne texano che ha fatto strage la notte di Capodanno a New Orleans? Ha agito solo o aveva dei complici, magari ancora attivi? E che ruolo ha avuto l’Isis in quell’attacco? Sono le domande che tolgono il sonno all’America all’indomani del massacro di Bourbon Street, la nota strada pedonale del quartiere francese di New Orleans. Il bilancio è stato rivisto nel frattempo in peggio: le vittime accertate sono ora 15, decine i feriti. Jabbar è morto nello scontro a fuoco ingaggiato dalla polizia dopo che il 42enne aveva messo in atto il suo piano criminale, investendo i passanti con un pick-up, quindi sparando colpi di pistola verso civili e poliziotti, chiunque gli passasse a tiro. «Un atto intenzionale per fare quanti più morti possibili», ha detto subito l’Fbi, che indaga per terrorismo e ora sta cercando i mettere insieme i pezzi del mosaico. Partendo dai riscontri certi della scena del crimine: sul pick-up usato per fare strage era stata issata una bandiera nera dell’Isis; all’interno del veicolo l’uomo aveva con sé armi – una pistola Glock e un fucile d’assalto – e ordigni artigianali; quando è sceso per sparare all’impazzata indossava una mimetica e un giubbotto antiproiettile. Un piano studiato nei minimi dettagli, dunque. «Era ispirato dall’Isis», ha confermato nella notte il presidente americano Joe Biden. Ma i motivi della strage, stando alle prime ricostruzioni, sembrano piuttosto legati a problemi personali del 42enne.

La conferenza stampa della capa della polizia di New Orleans Anne Kirkpatrick – 1° gennaio 2025 (EPA/SHAWN FINK)

Il doppio divorzio, la conversione e il «sogno» dell’Isis

Mentre guidava dal Texas – dove aveva noleggiato il pick-up elettrico Ford F-150 sulla piattaforma Turo – alla Louisiana, Jabbar ha registrato una serie di video in cui spiega farneticante cosa lo muove a far strage, riferiscono fonti di polizia Usa, che li stanno ora analizzando: nei filmati l’uomo fa riferimento al divorzio dalla moglie, quindi al piano di radunare la famiglia per una «celebrazione» da trasformare in massacro, poi al cambio di scenario – con la fascinazione per l’Isis, comparsogli in sogno, e l’idea di compiere una strage “pubblica” in omaggio ai dettami del gruppo islamista. Nato e cresciuto a Beaumont, in Texas, Jabbar aveva servito per 13 anni nell’esercito: esperto di risorse umane e IT, dopo essere stato in missione anche in Afghanistan. Poi si era riciclato come consulente per Deloitte e come agente immobiliare, o quanto meno ci aveva provato. Ma negli ultimi anni qualcosa era cambiato, anche per via della deriva di ben due matrimoni. Secondo il New York Times, nel 2022 Jabbar aveva scritto in un’e-mail di avere debiti per 27mila dollari per la casa, che rischiava di essergli pignorata, e un rosso di 16mila euro sulla carta di credito «a causa del divorzio». Anzi, dei divorzi: due, come mostrano documenti giudiziari visionati dalla Cnn. Eventi che lo avevano evidentemente turbato nel profondo. Si era quindi convertito all’Islam, e negli ultimi mesi «si comportava come un pazzo», ha raccontato il secondo marito della sua ex moglie, Dwayne Marsh. Aveva precedenti penali per furto e guida con patente sospesa, e nel 2020 aveva subito un provvedimento restrittivo chiesto dalla sua seconda moglie durante la procedura per il divorzio.

Controlli della polizia in una casa di New Orleans dopo l’attentato – 1° gennaio 2025 (EPA/SHAWN FINK)

I controlli dell’Fbi e la ricerca dei possibili complici

Quel vessillo nero del Califfato agita però l’America. L’Fbi non considera affatto chiuso il caso e sta conducendo in queste ore controlli e perquisizioni a tappeto sia a New Orleans che in altri Stati, in particolare in Texas, da dove Jabbar proveniva. Ieri sera si erano diffuse voci su una serie di complici che avrebbero piazzato ordigni nel luogo della strage. Notizia poi non confermata. Ma le autorità vogliono capire se qualcun altro abbia effettivamente spalleggiato Jabbar, più o meno volontariamente. Anche per questo l’Fbi, che da oggi lascerà la gestione della scena del crimine di Bourbon Street alle autorità locali, ha invitato chiunque abbia informazioni, foto o video rilevanti per fare ulteriore luce sull’accaduto a contattare l’agenzia federale.