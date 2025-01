Strage di New Orleans, piomba con l’auto sulla folla e inizia a sparare: almeno 10 morti e 35 feriti. La polizia: «Atto intenzionale» – Il video

Il veicolo era un pickup. I feriti sono stati trasportati in cinque ospedali. L'Fbi smentisce la sindaca e le forze dell'ordine: «Non è terrorismo»

Grave episodio poche ore dopo l’inizio del 2025 per e strade del centro di New Orleans, nello stato americano della Louisiana. Una persona si è lanciata all’impazzata contro la folla nella popolare Bourbon Street all’incrocio con Canal Street, nel quartiere francese, investendo numerosi passanti. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore sarebbe poi uscito dalla vettura e avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. All’assalitore hanno risposto le forze dell’ordine, dando vita a un conflitto a fuoco mentre la strada era gremita per i festeggiamenti di Capodanno. Le autorità hanno confermato che ci sono molte vittime e decine di feriti. «L’ottavo distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grande folla tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 35 feriti e 10 morti. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti», si legge in un comunicato dell’agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready.

Per la polizia è «un atto terroristico», l’Fbi frena. Trovati ordigni

L’attentato sarebbe avvenuto intorno alle 3.15 ora locale (le 10:15 in Italia), ancora molto frequentata per via dei festeggiamenti di Capodanno. I feriti sono stati trasportati in cinque ospedali. Secondo le prime informazioni riferite dai media locali, il veicolo con cui è stata messa in atto la strage era un pickup. La polizia di New Orleans e la sindaca della città, LaToya Cantrell, hanno confermato in conferenza stampa che l’attacco è stato «un atto terroristico» e che il killer aveva intenzione di compiere una carneficina. «Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena ad evitare la zona», ha aggiunto il governatore della Louisiana, Jeff Landry, con un post su X. L’Fbi, la polizia federale statunitense, non conferma per ora l’ipotesi he si sia trattato di un atto terroristico. Troppi pochi elementi finora raccolti, tanto da spingere il Bureau a smentire l’autorità comunale e le forze di polizia locali su questo punto: «Questo non è un evento terroristico». Ma i funzionari aggiungono che in zona sono stati trovati degli ordigni rudimentali, che sono stati sequestrati e verranno analizzati per capire se erano utilizzabili.