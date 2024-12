Omicidio a New York: le foto del killer nel taxi dopo la sparatoria

L'uomo potrebbe essere fuggito a bordo di un autobus

Il dipartimento di Polizia di New York ha diffuso due nuove immagini del ricercato accusato di aver ucciso Brian Thompson, CEO della UnitedHealthcare, il gigante delle assicurazioni sanitarie. Questa volta, l’uomo non è a volto scoperto, ma viene ritratto a bordo di un taxi con indosso una mascherina chirurgica. Un altro scatto mostrerebbe la stessa persona mentre cammina al di fuori dell’abitacolo. La caccia all’uomo prosegue, con gli investigatori che stanno setacciando migliaia di ore di filmati delle telecamere di sorveglianza di New York e chiedendo ai cittadini qualunque informazione utile in cambio di una ricompensa di 10.000 dollari.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo si sarebbe allontanato dalla scena del crimine in bicicletta verso l’Upper West Side, dove avrebbe preso un taxi circa 15 minuti dopo aver sparato a Thompson, dirigendosi verso il nord della città fino a un terminal degli autobus poco distante dal George Washington Bridge. L’ipotesi è che l’omicida abbia preso un mezzo per lasciare il Paese.