Gli incendi di Los Angeles visti dallo spazio: così i satelliti della Nasa e dell’Esa guidano i soccorritori – Il video

Il monitoraggio in tempo reale dall'alto permette non solo di coordinare i soccorsi ma anche di prevedere l'evoluzione della situazione

Si vedono anche dallo spazio i vasti incendi che da giorni colpiscono la California. Le fiamme sono monitorate in tempo reale dai satelliti della Nasa, del Noaa (l’Agenzia americana di studi oceanografici e atmosferici) e dell’Agenzia spaziale europea. Il monitoraggio dall’alto degli incendi permette non solo di guidare le attività dei soccorritori, ma anche di prevederne l’evoluzione in base ai venti e alla scarsità record di precipitazioni registrata nei mesi scorsi. Il bilancio (ancora provvisorio) degli incendi in California è di 5 morti e oltre 150mila persone sfollate. A guidare le fiamme, spiega il Servizio meteorologico nazionale Nws, sono i forti venti tipici in questo periodo in queste parti della California che soffiano dalle montagne verso il mare e la grave siccità dei mesi scorsi. Nella città di Los Angeles sono caduti appena 0,08 centimetri di pioggia dal primo ottobre a oggi.

Uno sguardo dall’alto

Tra i primissimi a identificare la nascita del primo dei grandi incendi, nei pressi di Pacific Palisades, è stata Sentinel-2, la missione europea che si occupa di monitorare le aree verdi del pianeta e fornire supporto nella gestione di disastri naturali. Le prime fiamme sono divampate il 7 gennaio alle 10:45 (ora locale) e hanno continuato a crescere rapidamente nelle ore successive, alimentate dai forti venti. Dallo spazio è infatti possibile seguire l’evoluzione degli incendi da due differenti punti di vista lontano a circa 36mila chilometri, un punto fisso con i satelliti geostazionari come Goes del Noaa, e più da vicino ma con minore continuità come JPSS-2, Aqua della Nasa e le varie sentinelle europee.