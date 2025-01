Incendi di Los Angeles, il pianto disperato di James Woods in diretta tv: «Un giorno nuoti in piscina e quello dopo è tutto sparito»

Sta commuovendo gli Stati Uniti l'intervista di James Woods con la CNN nella quale scoppia in lacrime ed ammette: «Devo dire che ti mette alla prova l'anima, perdere tutto in una volta»

I sei incendi scoppiati a Pacific Palisades, quartiere di extralusso di Los Angeles il 7 gennaio non accennano ad arrestarsi. Fino a questo momento, anche a causa di venti che tirano forte, fino ai 160 Km orari (velocità fortunatamente in diminuzione), si sono divorati quasi 17mila acri. Santa Monica emana il coprifuoco, obbligatorio dal tramonto all’alba, nelle aree di evacuazione. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza, costringendo oltre 150mila residenti (numero che va ad aumentare ora dopo ora) ad evacuare le proprie case. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha posticipato l’annuncio delle nomination agli Oscar e ha esteso la finestra di voto per dare ai membri dell’Academy, molti dei quali vivono a Los Angeles e sono stati colpiti o sfollati durante gli incendi, più tempo per esprimere la propria preferenza. Secondo Hollywood Reporter anche molte produzioni sono state costrette a interrompere le riprese a causa dei forti venti, del fumo e dei pericolosi incendi, tra queste Grey’s Anatomy, Hacks, Suits LA, NCIS e The Price Is Right. Non c’è stato invece niente da fare invece per Rebuilding Paradise di Ron Howard, le cui riprese stavano per essere lavorate nella villa della regista e produttrice Tracy Droz Tragos; le fiamme le hanno vaporizzate. Tra le ville prese di mira dalle fiamme anche quelle di tante star di Hollywood, in fuga da quelle immagini impressionanti che stanno facendo il giro del mondo.

Mappa pubblicata dal sito PageSix che mostra l’ubicazione delle case delle star coinvolte (o che potrebbero essere coinvolte) negli incendi

Lo sfogo di James Woods

In queste ore sta commuovendo gli Stati Uniti la testimonianza di James Woods, scoppiato in lacrime in diretta con la CNN: «C’era così tanto caos, era come un inferno. Ogni casa era in fiamme intorno a noi. Siamo stati evacuati con i vestiti che avevamo addosso». Lui comunque è riuscito a mettere in salvo un vicino di casa 94enne affetto da demenza solo qualche decina di minuti prima che la sua casa venisse rasa al suolo dalle fiamme. «Devo dire che ti mette alla prova l’anima, perdere tutto in una volta – ha detto l’attore di C’era una volta in America – Un giorno nuoti in piscina e il giorno dopo è tutto sparito». Poi il pianto, poi l’ammissione: «Mi dispiace, pensavo di essere più forte di così».

Paris Hilton e gli animali

«Sono devastata oltre le parole». Sono queste le parole utilizzate dalla cantante e attrice newyorkese Paris Hilton in allegato ad un post che riprende un servizio della ABC che mostra la sua casa in fiamme. «Seduta con la mia famiglia, guardando il telegiornale, vedo la nostra casa a Malibu in fiamme in diretta TV. È qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere. Questa casa è il luogo in cui abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È dove Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove abbiamo sognato di costruire una vita di ricordi con London». «Mi aggrappo alla gratitudine per la mia famiglia e i miei animali domestici sono al sicuro», grande attenzione infatti l’ereditiera dell’impero Hilton ha dedicato alla salvaguardia degli animali in questo momento molto complicato. Tra le stories, pubblicate solo poche ore fa, il momento in cui mette in salvo i suoi 4 cagnolini e poi l’immagine di un cerbiatto che scappa spaesato mentre intorno a lui nient’altro che fumo. «Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi. A tutte le persone che hanno perso la loro casa, i loro ricordi e i loro amati animali domestici. Il mio dolore per chi è ancora in pericolo o piange per maggiori perdite. La devastazione è inimmaginabile. Sapere che così tanti si svegliano oggi senza il posto che chiamavano casa è davvero straziante».

Tutte le star che hanno perso la casa

L’elenco delle star di Hollywood che hanno visto andare in fumo la propria abitazione è lunga e ancora nelle prossime ore purtroppo potrebbe allungarsi. La villa di Leighton Meester e Adam Brody, dove vivevano con i loro due bambini piccoli, è ormai ridotta ad un cumulo di macerie fumanti. Era costata, da pochissimo, ben 7,5 milioni di dollari. Così come la villa di Billy Crystal, dove viveva da ben 46 anni, le immagini non lasciano spazio a dubbi, praticamente non esiste più. «Janice e io viviamo nella nostra casa dal 1979 – ha raccontato l’attore comico – Abbiamo cresciuto i nostri figli e i nostri nipoti qui. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via. Siamo ovviamente addolorati, ma con l’amore dei nostri figli e dei nostri amici supereremo anche questo». Stessa sorte per le case di John Goodman ed Anthony Hopkins, delle quali sono rimasti in piedi solo qualche accenno di fondamenta, per il resto tutto bruciato. Anche Ben Affleck, che da poco ha certificato la separazione dalla seconda moglie Jennifer Lopez, è stato costretto ad evacuare la sua villa da 20 milioni di dollari, al momento fortunatamente ancora non colpita dalle fiamme, per rifugiarsi nella casa della sua prima moglie, Jennifer Garner, con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto e condivide tre figli.