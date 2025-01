A ciascuno il suo: divorzio pacifico tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ecco cosa prevede

In vendita la villa da 61 milioni di dollari della coppia, ma ancora nessuno si è fatto avanti con un'offerta

È durato esattamente due anni il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, dal luglio del 2022 ad agosto del 2024. Ieri c’è stato l’annuncio di un accordo riguardo il divorzio voluto dall’attrice e cantante newyorkese di origini portoricane. Le due star hollywoodiane al momento del matrimonio non avevano stipulato alcun accordo prematrimoniale. Secondo quanto riportato da TMZ, l’intesa per il divorzio è stata trovata grazie all’intermediazione della nota matrimonialista Laura Wasser: «Ognuno terrà per sé ciò che ha guadagnato in questi due anni», si legge.

Ben Affleck dunque terrà in tasca tutti i guadagni della Artists Equity, la società di produzione fondata con l’amico Matt Damon che negli ultimi anni ha sfornato successi come Air, Unstoppable, The Instigators e Small Things Like These. Lo stesso naturalmente vale per J Lo, che in questi 24 mesi, mentre nasceva (e poi evidentemente tramontava) l’amore con Ben Affleck, ha lavorato a Atlas, This Is Me… Now, The Mother, Shotgun Wedding e Marry Me. Messa invece in vendita la villa da 61 milioni di dollari, anche se ancora nessuno si è fatto avanti con un’offerta. Tutto risolto dunque, nessuno dovrà pagare alimenti all’altro e il 20 febbraio il divorzio sarà reso ufficiale.