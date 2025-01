Golden Globes, Luca Guadagnino lascia la sala durante la cerimonia. Era stato appena premiato il film “Emilia Peréz” – Il video

Le immagini, diffuse dalla testata Deadline, stanno diventando virali sui social. Disappunto o imprevisto all'ultimo minuto?

Stanno diventando virali le immagini dell’inviato di Deadiline in cui si vede il regista Luca Guadagnino lasciare il Beverly Hilton ballroom, dopo la vittoria della pellicola “Emilia Peréz” (una delle tante) ai Golden Globes Awards.

Interesting timing: Luca Guadagnino leaves the Beverly Hilton ballroom after rival film Emilia Perez is named #GoldenGlobes best picture musical or comedy over Guadagnino’s Challengers (video: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi — Deadline (@DEADLINE) January 6, 2025

Guadagnino ha firmato la regia di due tra i film nominati: “Challengers” con Zendaya e “Queer” con Daniel Craig. Cinque candidature, ottime, come miglior commedia, migliore attrice, miglior colonna sonora e miglior canzone per Challengers (con il brano “Compress” co-scritto da lui stesso) e infine una candidatura per miglior attore a Daniel Craig in Queer. Alla fine però l’italiano è riuscito a ottenere solo il premio come miglior colonna sonora. Non è chiaro se il regista abbia lasciato la sala prima del previsto per un suo disappunto eprsonale o per via di un imprevisto sorto all’ultimo momento.