I concerti più attesi del 2025 in Italia: da Bruce Springsteen a Billie Eilish fino a Ed Sheeran

L’Italia nel 2025 si tingerà di live di altissimo livello. La musica dal vivo, specie con la dipartita del supporto fisico, è ormai diventata il motore dell’economia della musica, in Italia e all’estero. I numeri sono altissimi, i biglietti per i grandi eventi musicali si vaporizzano in pochi secondi, basta tornare con la memoria all’apertura dei botteghini online per quel che riguarda i più attesi concerti del 2024. Coldplay, Taylor Swift, Madonna…tutti sold out annunciati in pochi minuti, a dimostrazione della sete di musica che ancora aleggia tra gli appassionati italiani, specie per quel che riguarda concerti che vanno oltre la performance e diventano veri e propri eventi che segnano la storia della musica e ai quali è impossibile rinunciare. Anche nel 2025 i tour dei maggiori artisti internazionali toccheranno la penisola, ne abbiamo scelti 15 e sarebbero potuti essere molti di più, non troverete per esempio personaggi immortali come Guns N’ Roses, Lionel Ritchie, Lenny Kravitz e Sting o nuovi classici della scena musicale contemporanea come Franz Ferdinand, Katy Perry, The Offspring, Linkin Park, Nothing But Thieves, Justin Timberlake, Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo. Vi proponiamo una selezione di eventi che vanno anche oltre la musica, rappresentando spesso fenomeni di costume di inarrivabile interesse.