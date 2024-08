Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck: il matrimonio finisce dopo due anni

Jennifer Lopez, attrice e pop star americana, ha presentato la richiesta di divorzio da Ben Affleck. I due, che si erano conosciuti sul set del film poliziesco Amore estremo – uscito nelle sale nel 2003 – si erano sposati nel 2022 a Las Vegas. Vent’anni fa i primi accenni di una relazione: una storia che durò poco e Lopez definì «il più grande colpo di fulmine della mia vita». Poi, dopo una lunga pausa, la coppia tornò insieme nell’estate del 2021, complice una vacanza italiana: i due si mostrarono insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Sul matrimonio, celebratosi l’anno successivo, è stata posta la parola fine lo scorso 20 agosto, giorno in cui J-Lo ha presentato istanza di divorzio presso la Corte superiore della contea di Los Angeles.

Era da maggio che circolavano voci di una crisi e, a parte una fotografia scattata dai paparazzi a inizio giugno, era almeno da marzo che Lopez e Affleck non si mostravano insieme davanti alle telecamere. J-Lo si è anche presentata da sola al Met Gala. Negli atti depositati in tribunale, si fa risalire ad aprile il periodo della fine della loro relazione. Stando a quanto scrivono i quotidiani statunitensi, Lopez, che ha cambiato legalmente il suo cognome in Affleck, non ha inserito nei documenti alcun dettaglio su possibili accordi prematrimoniali. Adesso la Corte superiore di Los Angeles attende di ricevere le informazioni finanziarie di entrambi, comprese le entrate, le spese, le proprietà e i debiti attuali.

