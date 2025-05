Donald Trump si prepara a riconoscere lo Stato di Palestina, l’anticipazione dai media israeliani. Scetticismo dal Golfo: «Probabili solo accordi commerciali»

Negli scorsi giorni il presidente americano aveva anticipato un «annuncio molto importante». A pochi giorni dal suo viaggio in Arabia, per il vertice con i paesi del Golfo, il Jerusalem Post parla di una decisione clamorosa. Pr il Wsj sarebbe frutto di una relazione ormai fredda con Netanyahu

Donald Trump è pronto a riconoscere lo Stato di Palestina. È l’indiscrezione riportata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente americano sarebbe intenzionato a «rilasciare una dichiarazione riguardante lo Stato di Palestina e il suo riconoscimento da parte degli Stati Uniti». L’obiettivo, secondo alcune fonti diplomatiche dei Paesi del Golfo rimaste anonime, sarebbe quello di creare «un nuovo Stato palestinese, senza la presenza di Hamas». Un’ipotesi che sarebbe tanto clamorosa e inaspettata quanto, in realtà, in linea con le tensioni delle ultime settimane. Secondo il Wall Street Journal, infatti, nella Casa Bianca si starebbe sempre più diffondendo un sentimento di «impazienza e frustrazione» nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyanhu. In una cena con alcuni donatori in Florida, durante la scorsa settimana, Donald Trump in persona avrebbe ammesso le difficoltà nel trovare una quadra in Medio Oriente perché a Gaza «combattono da mille anni»

Il misterioso «annuncio molto importante» di Donald Trump

Mancano pochi giorni al vertice in Arabia Saudita, dove il presidente americano sarà presente e si siederà al tavolo con tutti i leader dei Paesi del Golfo. Si tratta della seconda visita del tycoon in Arabia dopo quella del maggio 2017, durante il suo primo mandato. Un viaggio che lo stesso Trump aveva presentato con un velo di mistero, anticipando un «annuncio molto importante» proprio in occasione del vertice. Non tutti gli analisti sono concordi, anzi il riconoscimento americano di uno Stato di Palestina sembra più un miraggio che altro: «Non mi aspetto che riguardi la Palestina. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e il re Abdullah II di Giordania non sono stati invitati», fa notare l’ex diplomatico Ahmed Al-Ibrahim. «Sono i due Paesi più vicini alla Palestina e sarebbe importante che fossero presenti a un evento come questo».

I dubbi degli analisti e l’opzione più probabile: «Maxi accordi commerciali con il Golfo, come quelli del 2017»

Più probabile, invece, che si tratti dell’annuncio di importanti accordi commerciali ed economici con i Paesi del Golfo. «Forse saranno simili all’accordo del 2017 Golfo-Stati Uniti, per un valore di oltre 400 miliardi di dollari». Opzione più probabile dato che gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato investimenti negli Usa per oltre mille miliardi di dollari, e l’Arabia Saudita per oltre 600 miliardi di dollari.