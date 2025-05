Il nuovo piano di Israele per Gaza «prevede l’occupazione della Striscia e lo spostamento della popolazione»

Approvato anche l'ingresso di aiuti umanitari e la distribuzione tramite aziende private

C’è un nuovo piano di Israele per Gaza. Che prevede l’occupazione della Striscia. Il governo di Israele ha approvato questa notte 5 maggio all’unanimità il piano per espandere le operazioni militari nella zona. Lo scrivono Haaretz e Times of Israel citando fonti dell’esecutivo di Netanyahu. È stato approvato anche un piano per l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza e la loro distribuzione tramite aziende private. Con il voto contrario del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir. Secondo Times of Israel il piano sarà attuato solo dopo la visita di Donald Trump nella regione la prossima settimana. E fino ad allora, si cercherà di raggiungere un accordo con Hamas su un cessate il fuoco e gli ostaggi.

L’occupazione della Striscia di Gaza

Ma soprattutto, una fonte politica israeliana citata da Ynet ha affermato che il piano approvato dal gabinetto politico-di sicurezza di Israele per espandere le operazioni a Gaza prevede, tra le altre cose, l’occupazione della Striscia e il mantenimento dei territori, lo spostamento della popolazione verso sud, la negazione ad Hamas della possibilità di distribuire rifornimenti umanitari e attacchi violenti contro i miliziani palestinesi. Intanto l’agenzia della protezione civile della Striscia di Gaza ha dichiarato che almeno 19 persone sono state uccise in due attacchi aerei israeliani nel nord dell’enclave palestinese questa mattina.

«I nostri team hanno trovato 15 martiri e 10 feriti. Per lo più bambini e donne, dopo un attacco israeliano su tre appartamenti» a nord-ovest di Gaza City, ha affermato il portavoce dell’agenzia Mahmud Bassal. Altre quattro persone sono state uccise e quattro ferite in un attacco su un’abitazione nella città di Beit Lahiya, nel nord-ovest.