Gaza, l’esercito israeliano bombarda un ospedale da campo: «Feriti diversi medici»

La struttura colpita è il Kuwaiti Field Hospital di Mawasi, nella zona sud dell'enclave palestinese

Un attacco aereo israeliano ha colpito l’ingresso di un ospedale da campo nella Striscia di Gaza. Si tratta del Kuwaiti Field Hospital a Mawasi, nella zona sud dell’enclave palestinese, dove centinaia di migliaia di persone hanno cercato riparo nella tendopoli. Saber Mohammed, portavoce della struttura, ha confermato l’attacco e ha fatto sapere che diverse persone – tra cui medici – sono rimaste ferite. L’esercito israeliano non ha rilasciato commenti. Secondo le stime del ministero della Salute, controllato da Hamas, il bilancio degli ultimi diciotto mesi a Gaza ha superato le 51mila vittime.

Di cosa si occupa l’ospedale di campo di Mawasi

Le attività dell’ospedale da campo di Mawasi, nella Striscia di Gaza, sono state raccontate pochi mesi fa da Kieran Seager, giornalista del Guardian, che ha trascorso tre mesi insieme allo staff medico della struttura. Secondo le informazioni raccolte, circa la metà dei pazienti curati nell’ospedale da campo è composta da bambini o comunque persone sotto i 18 anni di età. «Noi palestinesi non vediamo mai la vita come triste o buia. Cerchiamo sempre la luce in fondo al tunnel. Finché sarò vivo, guarderò sempre al futuro: ricostruiremo Gaza», raccontava Mohammad, un infermiere dell’ospedale da campo di Mawasi, pochi mesi fa al Guardian.

I precedenti attacchi di Israele a ospedali e soccorritori

L’Idf è da giorni sotto accusa per un altro episodio simile: il bombardamento dell’ospedale battista di Gaza, uno dei pochi che ancora erano in funzione. Nei diciotto mesi di offensiva nella Striscia, l’esercito di Tel Aviv ha preso di mira diverse strutture sanitarie, accusando Hamas di nascondersi al loro interno. Sempre poche settimane fa, l’Idf ha ucciso un gruppo di soccorritori palestinesi mentre prestavano aiuto alla popolazione. Secondo Tel Aviv, i loro veicoli «avanzavano in maniera sospetta», ma un video pubblicato dal New York Times smentisce la versione israeliana e mostra chiaramente che il convoglio di veicoli sanitari aveva le luci di emergenza accese e i medici indossavano divise fluorescenti.

Foto copertina: EPA/Mohammed Saber | L’edificio distrutto che ospitava l’ospedale battista di Gaza City, bombardato dall’esercito israeliano, 13 aprile 2025