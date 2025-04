Israele bombarda l’ospedale Battista di Gaza, la fuga di medici e pazienti sulle barelle e i letti dopo l’attacco – I video

Il raid dopo l'ordine dell'Idf di evacuazione per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, e di Khan Younis, nel sud. Secondo il governo della Striscia sotto il controllo di Hamas, era l'ultimo ospedale capace di lavorare a regime

Un attacco aereo israeliano ha colpito nella notte l’ospedale Battista al-Ahli, nel Nord di Gaza City. Secondo al Jazeera, i due bombardamenti avrebbero colpito la struttura mentre i medici cercavano di evacuare malati e feriti, dopo l’avvertimento dell’idf partito ieri sera. L’esercito israeliano aveva infatti ordinato lo sfollamento per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro della città, e di Khan Younis, nel sud, dopo aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia. L’ospedale ha subito «gravi danni», secondo al Jazeera, anche al pronto soccorso.

Sui social circolano video che mostrano le violente esplosioni e le scene che ne sono seguite. In un filmato si vede anche un paziente dell’ospedale portato per strada ancora sul suo letto, tra macerie e tende bruciate. Appena due settimane fa, l’esercito israeliano aveva colpito l’ospedale di Khan Younis, come ricorda al Jazeera. E prima ancora era stato distrutta la struttura medica di al Shifa. Fuori servizio anche l’ospedale di Kamal Adwan. In più occasioni era stato anche attaccato l’ospedale indonesiano nel Nord di Gaza.

Il governo di Gaza sotto il controllo di Hamas ha condannato l’attacco israeliano all’ospedale, come riporta l’agenzia turca Anadolu. Quello delle scorse ore, ha detto l’ufficio stampa di Gaza, è stato «un altro crimine orribile», sull’unico ospedale che sarebbe rimasto attivo a pieno regime a Gaza. Il governo di Hamas a Gaza, citato da Anadolu, dice di ritenere «responsabili dell’attacco Israele e gli Stati Uniti, così come Paesi come Regno Unito, Germania e Francia». E lancia un appello alla comunità internazionale, all’Onu e alle organizzazioni umanitarie perché denuncino l’attacco e agiscano per «porre fine alla violenza e proteggere le strutture sanitarie».

