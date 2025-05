Russia-Ucraina, volano gli insulti prima dei negoziati. Zelensky: «La delegazione di Mosca è una farsa». Il Cremlino: «Il clown sei tu»

Il presidente ucraino e i delegati di Putin già a Istanbul, ma l'avvio dei colloqui slitta. Trump: «Se vanno bene magari ci vado venerdì»

Inizia con un botta e risposta tutt’altro che amichevole la giornata in cui dovrebbero prendere il via i negoziati diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, i primi da tre anni a questa parte. Sull’agenda, per la verità, non c’è ancora chiarezza: prima si era diffusa la notizia di un avvio dei colloqui nel pomeriggio, poi una fonte del ministero degli Esteri turco ha dichiarato alla Cnn che ancora «non è ancora previsto alcun incontro». Nel frattempo Mosca e Kiev volano provocazioni e insulti. Al suo arrivo ad Ankara, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’assenza di Vladimir Putin e ha aggiunto che la delegazione russa «sembra più una farsa, una messa in scena teatrale, che una cosa seria». Alle sue parole ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito Zelensky «un clown, un fallito, una persona dall’istruzione sconosciuta».

Le delegazioni di Mosca e Kiev

Il presidente ucraino è atterrato questa mattina a Istanbul accompagnato dal ministro degli Esteri, Andriy Sybiga, il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, e i vice Ihor Zhovkva e Ihor Brusylo. Anche la delegazione russa è arrivata in Turchia, ma ha lasciato i vertici della catena di comando – due su tutti: Putin e il ministro degli Esteri Sergej Lavrov – a Mosca. Il team assemblato dal Cremlino è guidato dal consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky e include anche il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della direzione generale dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe Igor Kostyukov e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. I colloqui dovrebbero tenersi al palazzo presidenziale di Dolmabahce. Ma sui tempi esatti regna ancora il mistero.

Trump non esclude un viaggio in Turchia

Per quanto si tratti di negoziati diretti tra Russia e Ucraina, i primi dall’inizio del conflitto, sul vertice di Istanbul aleggia l’ombra degli Stati Uniti. «Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma vogliamo vedere progressi», ha avvertito il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a margine della ministeriale Esteri informale della Nato ad Antalaya. Rubio ha invitato Mosca e Kiev a trovare al più presto una soluzione diplomatica per mettere fine alla guerra, perché secondo Washington «non esiste una soluzione militare al conflitto. E prima si raggiungerà un accordo, meno persone moriranno e minore sarà la distruzione». Nel frattempo, Donald Trump continua a spargere indizi, ma nessuna certezza, su una possibile partecipazione ai colloqui di Istanbul. «Se succedesse qualcosa, potrei andarci venerdì», è l’ultima versione consegnata stamattina da Doha ai giornalisti.

Di cosa parleranno Russia e Ucraina

Secondo il Wall Street Journal, i funzionari ucraini presenti a Istanbul incontreranno la delegazione russa per discutere solo ed esclusivamente di come attuare e monitorare un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni proposto dall’amministrazione Trump. Ma secondo le stesse fonti consultate dal quotidiano economico, la decisione di Putin di inviare a Istanbul funzionari di seconda fascia rende assai improbabile che dai negoziati ci sia una svolta significativa. «Bisognerebbe dare una possibilità ai negoziati, ma non c’è garanzia che tutto vada liscio e senza problemi», ha dichiarato lo stesso Lavrov questa mattina. La vera domanda, sottolinea ancora il Wsj, è da che parte si schiererà Trump.