Tajani chiama Rubio e Araghchi: «De-escalation e mai armi nucleari all’Iran». Un charter dall’Egitto per gli italiani bloccati in Israele

La tela diplomatica dell'Italia per scongiurare un allargamento del conflitto. Il segretario di Stato Usa: «Pronti a negoziare»

Una telefonata a Marco Rubio, segretario di Stato americano, e un’altra ad Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano. Ci prova anche Antonio Tajani a scongiurare un’ulteriore escalation militare in Medio Oriente e convincere Israele e Iran a sedersi al tavolo dei negoziati. Al suo omologo americano, Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia per una de-escalation che favorisca una soluzione diplomatica del conflitto fa Israele e Iran, fa sapere la Farnesina. Non è chiaro quale feedback gli abbia dato in proposito Rubio. Il segretario di Stato, prosegue la nota del ministero degli Esteri, ha però concordato col capo della Farnesina sul fatto che l’Iran «non deve avere la bomba atomica» Durante la conversazione telefonica, Rubio ha confermato a Tajani che Washington è pronta a negoziati diretti con le controparti iraniane sul tema del nucleare.

Il colloquio col ministro degli Esteri iraniano

Nel pomeriggio, Tajani ha alzato nuovamente la cornetta del telefono, questa volta per parlare con Abbas Araghchi, ministro degli Esteri dell’Iran, a cui ha ribadito la contrarietà dell’Italia al fatto che Teheran si doti dell’arma atomica, ma anche l’impegno del governo «per arrivare rapidamente a una de-escalation che porti alla fine degli scontri militari Iran-Israele».

Il charter per gli italiani bloccati in Israele

Malgrado gli sforzi di intavolare un confronto diplomatico, la guerra tra Iran e Israele non accenna a placarsi, e a farne le spese sono pure migliaia di italiani bloccati nei due Paesi. E così, l’Unità di crisi della Farnesina si è messa al lavoro su un piano che consenta di agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Iran e Israele. Per questi ultimi, si è saputo oggi, verrà messo a disposizione un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno, con arrivo previsto a Verona, riservato ai cittadini italiani e ai loro familiari in possesso di passaporto italiano o di altro Paese Ue. Per aderire all’iniziativa della Farnesina è previsto un contributo economico complessivo di 500 euro per ogni adulto che intende acquistare il biglietto. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero, sarebbero 146 gli italiani disponibili a usufruire dei voli charter organizzati dal governo per rientrare in Italia.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Il ministro degli Esteri Antonio Tajani col segretario di Stato Usa Marco Rubio – Roma, 17 maggio 2025