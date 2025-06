Trump deluso dall’ayatollah ingrato, la risposta a Khamenei: «Dice che ha vinto lui? L’ho salvato da una brutta morte»

Non si dà pace Donald Trump per le frasi del’ayatollah Ali Khamenei, che rivendicava la vittoria contro gli Stati Uniti, dopo la tregue ottenuta dalla Casa Bianca con Israele. «Sei un uomo di fede – dice il presidente americano visibilmente irritato – devi dire la verità: sei stato battuto». Nei suoi 13 minuti di intervento alla Tv di Stato iraniana, la Guida suprema si era spinta a dire che l’esercito di Teheran aveva dato «un duro schiaffo in faccia all’America».

Parole che hanno fatto letteralmente saltare i nervi di Trump, che su Truth si lamenta dell’ingratitudine dell’ayatollah: «L’ho salvato da una brutta morte. Negli ultimi giorni stavo lavorando a una possibile rimozione delle sanzioni e ad altre misure, ma ora non più». E poi l’invito all’Iran, perché rientri «nel flusso dell’ordine mondiale, altrimenti le cose peggioreranno per loro».

Poco prima Trump si era detto fiducioso del fatto che l’Iran «non tenterà di riavviare il programma nucleare a breve». Anzi, addirittura una delegazione della Repubblica islamica «vuole incontrarci». Tutto grazie all’ultima operazione militare e l’attacco ai siti nucleari iraniani, sostiene Trump che a chi gli chiede se tornerebbe a bombardare l’Iran, lui risponde senza dubbi: «Assolutamente sì».