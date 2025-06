Altra candidatura a Premio Nobel per la pace per Trump. Il presidente congolese propone il tycoon: «Decisivo nell’accordo tra Congo e Ruanda»

Dopo quella presentata dal deputato repubblicano della Georgia Earl “Buddy” Carter, arriva anche quella di Félix Tshisekedi. La candidatura sarebbe motivata dal ruolo svolto da Trump come mediatore nel difficile dialogo tra Congo e Ruanda

Altra candidatura al Premio Nobel per la Pace per Donald Trump. Dopo quella presentata dal deputato repubblicano della Georgia Earl “Buddy” Carter, per il «ruolo nella mediazione di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, che ha posto fine a un’escalation durata 12 giorni», è arrivata anche la candidatura presentata dal presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi. Lo ha annunciato a margine della firma di un accordo con il Ruanda avvenuta oggi a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. La notizia è emersa durante un incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca, quando una giornalista congolese ha riferito pubblicamente che Tshisekedi avrebbe proposto l’ex presidente statunitense per l’ambito riconoscimento. La candidatura sarebbe motivata dal ruolo svolto da Trump come mediatore nel difficile dialogo tra Kinshasa e Kigali.

Un accordo storico tra tensioni e diplomazia

L’intesa firmata oggi rappresenta un passo rilevante verso la riduzione delle tensioni tra Congo e Ruanda, due Paesi da anni coinvolti in scontri armati e reciproche accuse, in particolare nella turbolenta regione del Nord Kivu. La mediazione americana, sostenuta proprio da Trump nel corso di incontri riservati nei mesi precedenti, ha portato le parti a un’intesa diplomatica considerata storica. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati resi noti nel dettaglio, ma fonti diplomatiche parlano di impegni reciproci per il contenimento delle milizie armate, la cooperazione sul controllo dei confini e una riattivazione dei canali politici bilaterali.

Il desiderio di Trump di ricevere il Nobel

La proposta di Tshisekedi ha già acceso il dibattito. Donald Trump, che ha espresso più volte il desiderio di ricevere il Nobel per la Pace in passato, non ha ancora commentato ufficialmente, ma ha accolto la notizia con un sorriso durante l’incontro con la delegazione congolese. Già in passato, nel 2020, era stato candidato per i suoi sforzi di mediazione in Medio Oriente, senza però ottenere il riconoscimento.