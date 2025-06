«Candidate Trump al Nobel per la Pace». L’idea del deputato repubblicano della Georgia dopo il cessate il fuoco del presidente tra Iran e Israele

A presentare la candidatura è stato Earl "Buddy" Carter, che ha inviato una lettera al Comitato lodando l’intervento del presidente Usa come «straordinario» e «storico». Il Pakistan lo aveva candidato per il 2026

Il presidente Donald Trump è stato formalmente candidato al Premio Nobel per la Pace per il «ruolo nella mediazione di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, che ha posto fine a un’escalation durata 12 giorni». A presentare la candidatura è stato deputato repubblicano della Georgia Earl “Buddy” Carter, che ha inviato una lettera al Comitato per il Nobel lodando l’intervento del presidente statunitense come «straordinario» e «storico». Secondo Carter, Trump ha contribuito in modo decisivo a porre fine al conflitto, impedendo allo stesso tempo all’Iran, che ha definito «il più grande sponsor del terrorismo», di acquisire l’arma nucleare. «La leadership del presidente Trump in questa crisi riflette esattamente i valori che il Premio Nobel per la Pace intende riconoscere: il perseguimento della pace, la prevenzione della guerra e la promozione dell’armonia internazionale», ha scritto il deputato. Trump ha più volte espresso frustrazione per non aver mai ricevuto il Premio: l’ultima occasione risale a pochi giorni fa, quando, intestandosi la pace tra Congo e Ruanda, aveva dichiarato: «Non riceverò mai il Nobel, nemmeno se risolvessi i conflitti tra Russia e Ucraina o tra Israele e Iran. Ma la gente lo sa, ed è questo ciò che conta per me».

La candidatura

La proposta di Carter arriva mentre il deputato è anche impegnato nella propria corsa per il Senato della Georgia. Nella sua lettera, ha descritto Trump come una figura capace di «offrire al mondo un raro barlume di speranza» in un contesto geopolitico segnato da instabilità. «In una regione afflitta da animosità storica e volatilità politica, una svolta di questo tipo richiede coraggio e chiarezza», ha dichiarato. Quella attuale non è la prima candidatura di Trump al Nobel: il governo del Pakistan lo ha candidato al Nobel 2026 citando la sua presunta mediazione nell’accordo che ha portato al cessate il fuoco con l’India. Secondo il sito ufficiale del Premio Nobel, sono finora 338 i candidati per l’edizione 2025 del riconoscimento.