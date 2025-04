«La matematica è woke», l’inesistente dichiarazione attribuita alla portavoce della Casa Bianca

Lo screenshot risulta palesemente modificato, riportando la falsa dichiarazione

Viviamo in tempi interessanti, dove leader potenti come Donald Trump e i loro accoliti affermano cose talmente forti, che poi i meme e le finte dichiarazioni satiriche su di loro sembrano talmente credibili da trarre in inganno anche chi dovrebbe avere gli anticorpi contro la disinformazione. È il caso delle condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui), che riportano una frase attribuita a Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, la quale sosterrebbe che la matematica è “woke”, per questo le conseguenze dei dazi apparirebbero negative alle opposizioni. Ricordiamo che questo meme circola poco dopo le vere dichiarazioni di Trump contro l’Università di Harvard, che insegnerebbe «odio e stupidità».

Per chi ha fretta:

Diversi utenti e personaggi pubblici del mondo della Scienza hanno condiviso le dichiarazioni shock attribuite a una portavoce di Donald Trump, secondo cui la matematica è woke.

Non esistono fonti ufficiali che confermano queste dichiarazioni.

La narrazione ha origine in siti Web che diffondono meme satirici.

Analisi

Le narrazioni secondo cui Leavitt avrebbe sostenuto che la matematica è woke, ne riportano i finti virgolettati e li commentano, come negli esempi seguenti:

Niente, siamo ormai al punto più basso, ma ormai al peggio non c’è fine.

“La matematica è “woke”, perché ti fa capire le cose, e quindi è il male. Non ti permette di apprezzare i dazi, e quindi va abolita.”

Per chi non la conoscesse, questa qui è Karoline Leavitt, responsabile stampa di Trump. Idioti al potere #idiocracy

Visti i precedenti dell’amministrazione Trump questa finta citazione risulta talmente credibile che la prende per plausibile persino il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi:

Circolano persino condivisioni di un tweet di Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze, il quale ha poi provveduto correttamente a rimuovere la condivisione e pubblicare una rettifica. Una procedura da manuale che purtroppo fanno ancora in pochi:

«Giorgio – scrive Cattaneo a Parisi -, l’avevo condiviso anch’io sull’altro social. Ma in realtà, anche se si è diffuso lo screenshot, non c’è traccia del video di Fox News con questa dichiarazione. Per quanto meravigliosamente credibile, temo sia un falso».

«Ho tolto il tweet sulla matematica woke e i dazi di Karoline Leavitt – replica il Direttore di Le Scienze su X -, perché per quanto si trovi in rete non è possibile risalire al video di Fox News in cui lo direbbe. Quindi è quasi certamente un falso. Credibile, ma falso».

La matematica è woke: un falso credibile

Basta fare una ricerca inversa della schermata di Fox News usata per diffondere la bufala – su TinEye e Google Immagini -, per capire che gli unici riscontri di questa “fonte” provengono da siti di meme e contenuti satirici (per esempio qui e qui). Si trova anche la thumbnail del video originale, che reca un sottopancia differente:

Non si trova alcun documento ufficiale in cui Leavitt abbia sostenuto che la matematica è woke. Per quanto dovrebbe essere la norma verificare prima di condividere, nessuno è immune dal venire tratti in inganno. Non è solo un problema delle varie “fragolina82” che popolano il Web.

Conclusioni

Abbiamo visto che la portavoce di Trump non ha mai detto che la matematica è woke. Per quanto possa sembrare credibile un intervento del genere, risulta essere molto probabilmente un meme nato a scopo satirico.

