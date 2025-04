Trump: «Harvard è una barzelletta. Insegna odio e stupidità»

Per il presidente USA «non può più essere considerata un posto dignitoso per imparare e non deve essere più inserita nella lista delle migliori università o college del mondo»

Nuovo affondo di Donald Trump contro Harvard. In un post su TruthSocial, il presidente ha definito la prestigiosa università una «barzelletta, che insegna odio e stupidità, e non dovrebbe più ricevere fondi federali». Harvard, ha sostenuto ancora – all’indomani della decisione dell’amministrazione di congelare 2,2 miliardi di finanziamenti – «non può più essere considerata un posto dignitoso per imparare e non deve essere più inserita nella lista delle migliori università o college del mondo». Recentemente Barack Obama aveva lodato l’università, colpita dal taglio dei fondi della Casa Bianca perché accusata, secondo l’amministrazione Trum, di incentivare derive antisemite.

Il post di Trump

«Tutti sanno che Harvard ha perso la strada. Hanno assunto, da New York (Bill D) e Chicago (Lori L), con stipendi e onorari ridicoli, due dei peggiori e più incompetenti sindaci della storia del nostro Paese, per insegnare gestione e governo municipale», ha scritto il presidente USA sul suo social Truth. «Questi due sciocchi della sinistra radicale hanno lasciato dietro di sé due città che impiegheranno anni per riprendersi dalla loro incompetenza e malvagità. Harvard ha assunto quasi tutti idioti e cervelli woke della sinistra radicale, capaci solo di insegnare il fallimento agli studenti e ai cosiddetti futuri leader». E ancora: «Basta guardare al recente passato della loro rettrice plagiatrice, che ha messo Harvard in imbarazzo davanti al Congresso degli Stati Uniti».

«Quando la situazione è peggiorata al punto che non ce l’hanno più fatta, hanno spostato questa donna assolutamente incapace in un altro incarico, quello dell’insegnamento, invece di licenziarla sul posto. Da allora si è scoperto molto altro su di lei, ma lei è rimasta al suo posto. Molti altri, come questi idioti di sinistra, insegnano ad Harvard, e per questo motivo Harvard non può più essere considerata nemmeno un luogo di studio dignitoso, e non dovrebbe essere inclusa in nessuna lista delle migliori università o college del mondo. Harvard è una barzelletta, insegna odio e stupidità e non dovrebbe più ricevere fondi federali. Grazie per l’attenzione!».