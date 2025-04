Gaza, riportata a casa una cagnolina rapita il 7 ottobre. Il soldato: «Mi sono preso cura di lei»

Billy, una piccola Cavalier King Charles Spaniel di tre anni e mezzo, era di Alex Danzig, rapito e ucciso da Hamas. Ora sarà restituita alla vedova di Alex

Un anno e mezzo ostaggio a Gaza, dopo essere stata rapita dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023. Un ritrovamento insperato nelle vicinanze del valico di Rafah, nell’estremo sud della Striscia di Gaza, grazie alla brigata israeliana di riservisti Golani. Così Billy, una piccola Cavalier King Charles Spaniel di tre anni e mezzo, è stata riportata in Israele. Ora sarà restituita a Rachel Danzig, la vedova di Alex Danzig che quello stesso 7 ottobre fu preso in ostaggio con la sorella e ucciso dai miliziani di Hamas.

Il ritrovamento del cane e le cure

A raccontare questa incredibile storia è il giornalista di N12 Almog Boker. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, Billy sarebbe stata trovata dal soldato Aviad Shapira. Il riservista ha raccontato di trovarsi nei pressi di Rafah quando la cagnolina gli è saltata addosso: «È stato con me a Gaza per quattro giorni, mi sono preso cura di lei». L’ha portata con sé anche in israele: «Alla cena di inizio della Pasqua (il Seder) lei era con la mia famiglia. Oggi sono andato con lei alla clinica veterinaria e ho controllato il suo chip». Qui la scoperta: «È il cane della famiglia Danzig di Nir Oz, così li ho chiamati. Mi hanno raccontato la loro storia e domani li riuniremo». Billy tornerà quindi tra le braccia di Rachel Danzig, mentre la Brigata Golani è tornata nella Striscia di Gaza.