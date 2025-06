L’ossessione di Trump per il Nobel, si intesta la pace tra Congo e Ruanda e recrimina: «Anche in questo caso non riceverò il Premio»

La frustrazione del presidente Usa: «Non lo vincerò mai, ma la gente sa quello che faccio». E il Pakistan lancia la sua candidatura

Donald Trump torna a lamentarsi per non aver mai ricevuto il Premio Nobel per la Pace, proprio mentre considera un possibile attacco all’Iran. Il presidente degli Stati Uniti, ormai ossessionato dal riconoscimento assegnato anni fa a Barack Obama «senza che avesse fatto nulla», ha ribadito su Truth la sua frustrazione, intestandosi la pace in Congo: «Anche dopo il meraviglioso trattato tra Congo e Ruanda, che verrà firmato lunedì alla Casa Bianca, non riceverò il Nobel». Una frase che ha ripetuto ben sei volte, elencando (ancora una volta) i successi diplomatici della sua amministrazione.

«Non lo riceverò nemmeno se risolvessi la guerra tra Russia e Ucraina o Israele e Iran»

Trump ha, infatti, rivendicato di aver fermato il conflitto tra India e Pakistan (smentito da New Delhi, mentre Islamabad lo ringrazia e propone la candidatura per il Nobel), di aver contribuito alla pace tra Serbia e Kosovo, e di aver mantenuto l’equilibrio tra Egitto ed Etiopia. Ma soprattutto sottolinea il merito di aver promosso gli Accordi di Abramo in Medio Oriente, che – secondo lui – potrebbero portare a una storica unificazione dell’area. «Non riceverò mai il Nobel, nemmeno se risolvessi Russia/Ucraina o Israele/Iran, ma la gente lo sa, ed è questo ciò che conta per me», ha concluso con evidente frustrazione.

Le (non) candidature

Negli anni Trump è stato più volte candidato, persino — secondo lui — dal premier giapponese Shinzo Abe per i suoi sforzi sulla denuclearizzazione della Corea, mai concretizzati. Lo stesso vale per gli altri scenari di crisi, da Gaza all’Ucraina, mentre la questione iraniana resta in sospeso. «Resto sempre un uomo di pace», ha ribadito, «ma a volte serve durezza per raggiungerla», rilanciando la sua dottrina della «pace attraverso la forza».

Foto copertina: ANSA / EPA/KEN CEDENO / POOLTausendDank | Trump guarda gli operai mentre installano un nuovo pennone sul prato sud della Casa Bianca a Washington, 18 giugno 2025