Portavoce Trump: L'Iran ha ciò che serve per arma nucleare. Potrebbe assemblarla in 15 giorni

(Agenzia Vista) Washington, 20 giugno 2025 “L'Iran ha tutto ciò che serve per realizzare un'arma nucleare. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una decisione della Guida Suprema per farlo e ci vorrebbero un paio di settimane per completare la produzione di quell'arma, il che, ovviamente, rappresenterebbe una minaccia esistenziale non solo per Israele, ma per gli Stati Uniti e per il mondo intero.” Così la portavoce del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Karoline Leavitt in una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev