Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale: 13 giorni di ricovero per l’operazione all’addome

Kate Middleton, principessa del Galles, è stata dimessa dalla London Clinic dove era stata ricoverata dopo l’operazione all’addome di metà gennaio. «È tornata a casa a Windsor, sta facendo buoni progressi», si legge nel comunicato ufficiale di Kensington Palace, «la famiglia desidera ringraziare l’intero team della clinica di Londra, in particolare il personale infermieristico, per le cure prestate. la famiglia continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo». La consorte dell’erede al trono, il principe William, ha trascorso in ospedale 13 notti in seguito all’intervento del quale non sono stati forniti ulteriori dettagli da parte della Corona. La principessa Kate dovrà ora trascorrere un lungo periodo di convalescenza a riposo. Nello stesso ospedale era anche ricoverato re Carlo III per l’intervento alla prostata. Kate è uscita con molta discrezione dalla clinica, senza mostrasi in pubblico, così come la famiglia reale ha voluto il massimo riserbo sulle sue condizioni in queste due settimane di ricovero. La principessa aveva chiesto riserbo per il rispetto della privacy a tutela dei figli, il principino George di 10 anni, Charlotte di 8 e Louis di 5. Secondo le prime indicazioni della Corona, la convalescenza non dovrebbe durare meno di 3 mesi: dopo l’operazione, il ritorno della principessa sulla scena pubblica era previsto dopo Pasqua, che quest’anno cade il 31 marzo. Insieme alla famiglia, si è deciso di trascorrere questo periodo lontano dal centro di Londra, ed è quindi stata preferita la dimora Windsor a Kensington Palace. Secondo la Bbc, la convalescenza durerà «alcuni mesi».

