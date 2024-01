Cosa si sa dell’operazione all’addome di Kate Middleton. La Bbc: «Il problema è serio»

Ieri Kensington Palace ha dato notizia dell’operazione all’addome della principessa Kate Middleton. Una operazione non semplice, dato che il decorso prevede due settimane in ospedale e Kate non parteciperà a nessun evento fino alla prossima Pasqua. La consorte del principe William è stata vista l’ultima volta in pubblico alla messa di Natale a Sandringham e nulla faceva presagire l’intervento pianificato di questi giorni. La 42enne «sta bene», assicurano fonti reali, ma non si sa il reale motivo per cui è stata operata nel più grande ospedale privato di Londra, il London Clinic, a Marylebone. Non è cancro, precisano tabloid come il Daily Mail ma, secondo quanto ricostruisce oggi anche Repubblica, la conferma che «il problema di Kate è serio» arriva anche dai due corrispondenti della Bbc.

Il comunicato per l’operazione di Re Carlo III

A far riflettere è anche il comunicato, arrivato solo 90 minuti dopo, di Buckingham Palace, con l’operazione di Carlo III. «Il re si sottoporrà a un intervento causa prostata ingrossata, come capita a migliaia di uomini ogni anno. La patologia è benigna: si recherà in ospedale la prossima settimana. Gli impegni pubblici di Sua Maestà saranno rinviati per un breve periodo». Il 75enne sovrano ha voluto rendere pubblica l’operazione per incoraggiare altri uomini a sottoporsi a controlli medici in caso di sintomi.

Il principe William ha annullato i viaggi internazionali

Nel comunicato di Kensington Palace la principessa chiede riservatezza sulla vicenda. Quindi non si saprà molto di più su questa operazione. Non ora, spiega Repubblica. Da due giorni, William è in ospedale con la moglie e dopo le dimissioni la principessa trascorrerà la degenza nel castello di Windsor. Anche il marito ha annullato i viaggi internazionali nei prossimi due o tre mesi. Salta quindi anche l’ipotetica trasferta in Italia, mai confermata, prevista questa primavera in un tour europeo che per ora può solo attendere. Forse il viaggio slitterà a fine anno o perfino nel 2025.

