Il dolore del Principe William: nella strage di New Orleans morto anche il figliastro della sua tata

Tra le vittime dell'attentato di Capodanno c'era anche Edward Pettifer. Sua madre negli anni '90 si era presa cura di William e Harry

Anche la Casa Reale britannica è stata indirettamente colpita dall’attentato della notte di Capodanno a New Orleans. Nell’attacco col pick-up lanciato sulla folla di Bourbon Street da Shamsud-Din Jabbar è morto infatti anche Edward Pettifer. Il 31enne era il figliastro di Alexandra Pettifer, precedentemente nota come Tiggy Legge-Bourke, che negli anni ’90 era stata la tata di William e Harry. Il principe erede al trono ha diffuso oggi una nota insieme alla moglie Kate Middleton per dirsi «scioccato e rattristato» della morte di Pettifer. «I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia Pettifer e a tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco», hanno detto William e Kate, come riporta la Bbc. Anche Re Carlo si è detto profondamente addolorato per la morte del 31enne britannico e ha fatto sapere di aver porto le condoglianze direttamente alla sua famiglia.

In copertina: Il Principe William a Londra lo scorso 5 settembre (Ansa-Epa/Tolga Akmen)