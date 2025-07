Lutto nella Royal Family, trovata morta a 20 anni la cugina di William ed Harry: «Nelle vicinanze rinvenuta un’arma da fuoco»

Rosie Roche, nipote dello zio della principessa Diana, è morta il 14 luglio nella residenza di famiglia a Malmesbury, nel Wiltshire. La polizia ha escluso il coinvolgimento di terze persone e ha definito la morte «non sospetta»

Rosie Roche, 20 anni, cugina di secondo grado dei principi William ed Harry, è stata trovata morta con un’arma da fuoco vicino, in quello che sembra essere un caso di suicidio, come riporta il tabloid brittannico The Sun. La tragedia è avvenuta il 14 luglio scorso nella proprietà di famiglia dove viveva la giovane a Malmesbury, nella contea del Wiltshire, sud-ovest dell’Inghilterra. Secondo l’indagine della polizia locale si tratta di una «morte non sospetta e in cui non c’è stato il coinvolgimento di terze parti».

L’ipotesi suicidio

Dichiarazioni, quindi, che avvalorano ancora di più l’ipotesi di un gesto disperato da parte di Roche, nipote dello zio della principessa Diana. Anche il nonno della giovane, il quinto barone Fermoy, si uccise sparandosi nel 1984. A trovare il corpo della ventenne studentessa di letteratura inglese sono state la madre e la sorella. Secondo quanto emerso dall’indagine della polizia, Roche stava preparando i bagagli per un viaggio con gli amici. Ora dovrà essere il medico legale a fare luce sulla tragedia, con il caso che è stato aggiornato a un’udienza in programma per il 25 ottobre. Sia la famiglia di Rosie che un portavoce del principe William hanno rifiutato di commentare quanto accaduto.

Foto copertina: ANSA / YOAN VALAT | Il principe William, principe del Galles, e il principe Harry, duca di Sussex, durante i funerali della regina Elisabetta II, il 14 settembre 2022