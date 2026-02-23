Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
ESTERIArrestiFotoJeffrey EpsteinLouvreMuseiPedofiliaPrincipe AndreaRegno UnitoVideoViolenza sessualeViolenza sulle donne

L’ex principe Andrea finisce al Louvre, la foto dell’arresto esposta tra i capolavori: «Adesso sta sudando» – Il video

23 Febbraio 2026 - 21:37 Alba Romano
embed
Un gruppo di attivisti ha esposto di nascosto l'immagine del fratello di Re Carlo dopo l'arresto per lo scandalo Epstein nel Regno Unito. Un riferimento alle accuse di Virginia Giuffre: «Ecco come il mondo lo ricorderà»

Per quindici minuti, tra i corridoi del museo più celebre del mondo, è apparso un nuovo “capolavoro” (decisamente poco rinascimentale). Un gruppo di attivisti ha appeso in una sala del Louvre di Parigi una fotografia incorniciata in oro di Andrew Mountbatten-Windsor, scattata lo scorso 19 febbraio. Non un ritratto ufficiale di corte, ma l’immagine catturata da un fotografo della Reuters che ritrae l’ex principe sul sedile posteriore di un’auto della polizia il giorno del suo arresto (e del suo 66esimo compleanno).

«Sta sudando ora»

Il blitz porta la firma del collettivo anti-miliardari “Tutti odiano Elon”. Sotto la cornice, gli attivisti hanno applicato una didascalia dal sapore amaro: «Sta sudando ora – 2026». Si tratta di un riferimento diretto a una delle testimonianze più celebri nel caso Epstein: quella di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. La donna, che ha accusato Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era ancora minorenne, aveva descritto nei dettagli come l’ex principe sudasse copiosamente durante quegli incontri. Un dettaglio che Andrea aveva tentato di smentire in una disastrosa intervista alla Bbc, sostenendo di soffrire di una condizione medica che gli impediva fisicamente di sudare.

Rimossa l’opera

L’azione è durata il tempo necessario per scattare foto e video che sono diventati immediatamente virali sui social. «Abbiamo pensato di mostrare all’ex principe Andrea come il mondo lo ricorderà realmente, esponendo questa iconica foto dell’arresto al Louvre», ha dichiarato un portavoce del gruppo. «Speriamo che questo sia solo l’inizio. Vogliamo giustizia per tutti i sopravvissuti di Jeffrey Epstein». Il personale del museo ha rimosso l’opera improvvisata circa un quarto d’ora dopo il blitz.

Le accuse all’ex principe Andrea

Sul fratello minore di Re Carlo III pesano accuse gravissime: cattiva condotta in ufficio pubblico. Secondo gli inquirenti, Andrea avrebbe inviato documenti riservati del governo britannico proprio a Jeffrey Epstein. Un legame, quello con il predatore sessuale, che dopo anni di sospetti e cause civili, ha infine portato le manette anche per l’ex membro della Royal Family e, notizia di questo pomeriggio, per l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Non è un rischio imminente», così OpenAI ignorò l’alert di ChatGPT sulla strage in Canada. Le chat della killer e i dubbi dello staff inascoltati dai capi

2.

Caso Epstein, l’ex principe Andrea sembra in un mondo tutto suo. «Pensa solo a cavalli e auto»

3.

Caso Epstein, dopo lo scandalo di Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson svanisce nel nulla: «Non sta bene e pensa che tutti la cerchino»

4.

«La Corte Suprema ha sbagliato», John Barron chiama in diretta tv, ma la voce sembra quella di Trump (e lo pseudonimo pure) – Il video

5.

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua cattura

leggi anche
Ex ambasciatore Mandelson
ESTERI

Scandalo Epstein, arrestato l’ex ministro Mandelson: in manette un altro big britannico dopo il principe Andrea

Di Giovanni Ruggiero
Sarah-Ferguso scomparsa epstein file
ESTERI

Caso Epstein, dopo lo scandalo di Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson svanisce nel nulla: «Non sta bene e pensa che tutti la cerchino»

Di Ugo Milano
chiara baschetti
ESTERI

«Procurati il suo numero», l’ossessione di Epstein per l’attrice Chiara Baschetti: le mail, lo spot pubblicitario e l’invito a Parigi con Woody Allen

Di Ugo Milano
Andrew Mountbatten-Windsor
ESTERI

Caso Epstein, ora l’ex principe Andrea rischia il posto nella successione: la mossa del governo che non piace a Buckingham Palace

Di Cecilia Dardana
principe andrea ARRESTO ANDREW DI WINDSOR
ESTERI

L’ex principe Andrea e il caso Epstein: «I Windsor sapevano tutto e non hanno fatto niente»

Di Alessandro D’Amato
principe andrea jeffrey epstein
ESTERI

Caso Epstein, arrestato e poi rilasciato l’ex principe Andrea. Indagato per aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo

Di Cecilia Dardana
ranch new mexico epstein
ESTERI

Caso Epstein, si indaga sul possibile omicidio di due ragazze sepolte nel suo ranch in New Mexico: «Morirono strangolate durante sesso violento»

Di Ugo Milano