Iran, la svolta di Trump: «Pronto a restituirci il nucleare» – La diretta

Oggi a Parigi la riunione degli alleati per lo stretto di Hormuz. L'ambasciatore iraniano all'Onu ottimista sui colloqui. Intanto il governo Usa taglia i fondi alla chiesa cattolica in Florida

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato. E secondo la Cnn l’Iran ha ancora «migliaia di missili e droni» per colpire Usa e Israele.

L’Iran, la pace, la tregua

L’Iran continua a bloccare lo stretto di Hormuz, e da lunedì Washington impone un blocco sulle navi in provenienza o a destinazione dei porti iraniani. «Se l’Iran fa la scelta sbagliata, allora ci sarà un blocco. E le bombe cadranno sulle sue infrastrutture elettriche ed energetiche», ha minacciato il ministro della Difesa americano Pete Hegseth. L’Iran minaccia a sua volta di bloccare anche il Mar Rosso, pur ribadendo la sua volontà di negoziare. L’ambasciatore iraniano all’Onu ha definito Teheran «cautamente ottimista» riguardo a questi colloqui e ha espresso la sua speranza di «risultati significativi».

Nel frattempo l’amministrazione americana ha annullato un contratto da undici milioni di dollari con Catholic Charities per offrire alloggio e assistenza ai bambini migranti entrati negli Stati Uniti da soli. Ponendo così fine a un rapporto di oltre mezzo secolo tra la Chiesa cattolica e il governo statunitense, nato con l’arrivo dei primi esuli cubani nel sud della Florida. Questo strappo arriva in un contesto di crescenti tensioni tra l’amministrazione e i cattolici americani. Scatenato dalle dure critiche del presidente Trump al primo papa americano del Vaticano.