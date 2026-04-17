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Trump attacca ancora l’Italia su Truth: «Non c’è stata per noi»

17 Aprile 2026 - 00:49 Alba Romano
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Dopo le critiche a Giorgia Meloni su Fox News e Corriere della Sera, il tycoon alza il tiro su Truth Social

Ancora una volta il presidente americano Trump ha attaccato l’Italia, dopo le accuse dei giorni scorsi a Giorgia Meloni per il mancato appoggio nella guerra contro l’Iran. Questa volta chiama in causa direttamente il nostro paese nel suo complesso, ma l’obiettivo è ancora il governo: poche parole durissime su Truth, il social di sua proprietà: «L’Italia non c’è stata per noi noi non ci saremo per loro!» il testo diretto e minaccioso del suo post.

Il post di Trump fa riferimento a un articolo del Guardian di due settimane fa riguardo alla notizia che l’Italia aveva rifiutato l’uso della base di Sigonella per i Bombardieri americani diretti verso il cielo dell’Iran.

L’affondo su Fox News: «Meloni è stata negativa»

Il nuovo attacco arriva a brevissima distanza dall’intervista rilasciata dal tycoon a Fox News, dove Trump aveva già espresso tutta la sua delusione per il comportamento italiano. Dopo aver rinfacciato alla premier di «non essere coraggiosa» in un colloquio con il Corriere della Sera, il presidente americano ha rincarato la dose davanti alle telecamere americane, definendo Giorgia Meloni «negativa».

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