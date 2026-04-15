Trump di nuovo contro Meloni: «È stata negativa: ecco perché con l’Italia non avremo più lo stesso rapporto»

Dopo aver rinfacciato alla premier italiana di «non essere coraggiosa» nell'intervista al Corriere della Sera, il presidente americano parla a Fox news ancora una volta di quanto sia rimasto deluso dal comportamento italiano

Giorgia Meloni «è stata negativa» secondo Donald Trump, che torna ad attaccare la presidente del Consiglio italiana in un’intervista a Fox News, dopo le parole durissime affidate a Viviana Mazza sul Corriere della Sera il giorno prima. Il presidente americano ha di nuovo criticato il comportamento di Meloni e quindi dell’Italia, che non lo avrebbe sostenuto come e quanto si aspettava nel coinvolgere la Nato nella guerra contro l’Iran.

La delusione da Meloni e i fondi per la Nato

Meloni quindi sarebbe stata «negativa», così come «chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran». Perciò Trump ha ribadito che con quei Paesi, Italia compresa, «non abbiamo più lo stesso rapporto». Secondo Trump, dagli alleati c’è stata ingratitudine. E l’Italia non fa eccezione nonostante «riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto». Trump non perde l’occasione con Fox news di rimettere in discussione ancora una volta il senso stesso dell’Alleanza Atlantica, lanciando l’ennesimo avvertimento agli alleati: «Perché spendiamo miliardi di dollari all’anno sulla Nato se non sono con noi? Se non sono con noi sull’Iran, non saranno con noi su questioni ben più importanti dell’Iran».

Trump promette di abbassare i prezzi della benzina prima del voto

Sempre nella stessa intervista a Fox News, Trump ha assicurato che i prezzi della benzina «scenderanno molto presto e in modo significativo» non appena il conflitto con l’Iran sarà chiuso. Il presidente ha garantito che i costi del carburante saranno «molto più bassi» entro le elezioni di metà mandato.