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Il no a Sigonella, parla Meloni: «Rapporti con gli Usa solidi, niente frizioni»

31 Marzo 2026 - 13:46 Federico D’Ambrosio
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giorgia meloni donald trump
giorgia meloni donald trump
La premier in una nota: «Linea condivisa con il Parlamento, rispettiamo i trattati»

Dopo la notizia che il governo ha negato agli Usa l’autorizzazione a coinvolgere la base di Sigonella in una operazione militare diretta in Iran (non solo come supporto tecnico, già in vigore, ma come base operativa per alcuni cacciabombardieri diretti nel Golfo Persico) la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sceglie di sintetizzare in una propria nota la posizione dell’Italia. Smentendo, soprattutto, che la decisione presa dal ministro Crosetto, d’accordo con lei, abbia creato tensioni con gli Stati uniti: «In riferimento alle notizie di stampa sull’utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere», si legge.

La linea dell’esecutivo

Il governo ha una posizione «già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica»: «Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato. Non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione».

Riferendo alle Camere in vista del Consiglio europeo di metà marzo, infatti, Meloni aveva già specificato che l’Italia fino a quel momento non era stata coinvolta in operazioni “cinetiche” e che, qualora fosse arrivata una richiesta di questo tipo, avrebbe interrogato il parlamento prima di decidere: «Il Governo continuerà pertanto ad operare nel solco dei trattati vigenti, nel rispetto della volontà del Governo e del Parlamento, garantendo al contempo affidabilità internazionale e piena tutela dell’interesse nazionale».

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