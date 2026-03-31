Trump posta il video della distruzione di Isfahan. L’Iran attacca una petroliera in Kuwait – La diretta

In crescita i prezzo del petrolio. Il presidente potrebbe concludere la guerra senza liberare lo Stretto di Hormuz. La fine è prevista entro due settimane

Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizioni di Teheran a Isfahan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth il filmato dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno. L’attacco è arrivato dopo la notizia che l’Iran aveva colpito una petroliera del Kuwait causando grandi danni. Intanto il prezzo del petrolio schizza in alto e sempre Trump fa sapere che potrebbe concludere la guerra entro le prossime due settimane senza liberare lo Stretto di Hormuz.