Guerra del Golfo, il piano di Trump per «mettere in sicurezza» l’uranio di Teheran – La diretta
Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la presidenza lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Intanto Israele intercetta droni dallo Yemen e bombarda Teheran e un soldato di Unifil è morto in Libano.
Iran, due mujaheddin giustiziati
«Due membri dell’organizzazione dissidente dei Mujaheddin del Popolo (Mko) sono stati giustiziati questa mattina a Teheran». Lo ha fatto sapere la magistratura iraniana. «Il condannato a morte Akbar Daneshvarkar, insieme a Mohammad Taghavi-Sangdehi che era il capo di una cellula affiliata all’Mko in Iran, ha compiuto azioni terroristiche, sotto la direzione dell’Mko, durante le rivolte di gennaio», si legge nella dichiarazione della magistratura. «Il loro obiettivo era minare la sicurezza del Paese individuando i centri sensibili, conducendo operazioni contro di essi e combattendo contro le forze di sicurezza. Hanno utilizzato lanciatori di esplosivi», ha aggiunto, secondo l’Irna.
Israele attacca Teheran
L’esercito israeliano ha annunciato di aver condotto attacchi contro infrastrutture militari a Teheran, mentre la guerra in Medio Oriente entrava nel suo secondo mese. «L’esercito israeliano sta attualmente colpendo infrastrutture militari appartenenti al regime terroristico iraniano in tutta Teheran», ha scritto un portavoce dell’esercito su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli.
Israele intercetta due droni dallo Yemen
Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno affermato di aver intercettato due droni lanciati dallo Yemen, mentre la guerra entra nel suo primo mese e dopo l’ingresso nel conflitto dei ribelli sciiti Houthi sabato scorso. Il gruppo yemenita, tuttavia, non ha rivendicato la responsabilita’ di questo attacco sui suoi canali Telegram, la piattaforma che utilizza abitualmente per diffondere comunicati, a differenza di quanto fatto per le offensive lanciate contro Israele nel fine settimana. Il portavoce degli Houthi, Yahya Sarea, aveva dichiarato il giorno precedente che il gruppo avrebbe continuato i suoi attacchi «nei prossimi giorni» fino a quando Tel Aviv non avesse interrotto le operazioni militari, da lui definite «crimini contro il popolo e la nazione».
Borse asiatiche in ribasso
Le borse asiatiche hanno aperto in forte ribasso, a causa del continuo aumento dei prezzi del petrolio, con il WTI, benchmark statunitense, che ha nuovamente superato la soglia simbolica dei 100 dollari. L’indice Nikkei di Tokyo ha perso oltre il 5% nelle prime contrattazioni, registrando un calo del 4,71% intorno alle 00:40 GMT. A Seul, l’indice Kospi e’ crollato del 4,2%, in quanto non si intravedono segnali di allentamento delle tensioni in Medio Oriente, dove la guerra è entrata nel suo secondo mese. La guerra in Medio Oriente, scatenata il 28 febbraio dall’attacco israelo-americano contro l’Iran, non mostra segni di attenuazione e le notizie sul conflitto inviano segnali contrastanti ai mercati.
Wsj: Trump valuta una missione militare per recuperare l'uranio
Donald Trump sta valutando un’operazione militare per recuperare più di 450 chilogrammi di uranio in Iran. Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all’interno del paese per giorni o per un periodo più lungo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui il presidente non ha ancora deciso. Trump è consapevole dei rischi che una tale operazione comporta ma resta aperto all’idea. Il presidente e alcuni dei suoi alleati hanno detto privatamente che sarebbe possibile sequestrare l’uranio con un’operazione mirata che non allungherebbe la guerra, che si vorrebbe chiusa per la metà di aprile.
L'Iran colpisce un impianto in Kuwait
Un morto e ingenti danni materiali costituiscono il bilancio di un attacco iraniano sferrato contro un edificio di servizio di un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione dell’acqua in Kuwait. Lo ha riferito il Ministero dell’Elettricità kuwaitiano. La vittima è un cittadino indiano. Squadre di emergenza sono state immediatamente inviate sul posto per gestire le conseguenze dell’attacco e garantire il regolare proseguimento delle operazioni.
Un soldato di Unifil ucciso in Libano
Un soldato della forza di pace Uninfil e di nazionalità filippina è stato “tragicamente” ucciso domenica sera dall’esplosione di un proiettile in una postazione vicino ad Adchit al-Qusayr, dove sono in corso scontri tra Israele e il movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato la forza di pace delle Nazioni Unite in un comunicato. «Un altro soldato della forza di pace è rimasto gravemente ferito. Nessuno dovrebbe perdere la vita al servizio della pace», aggiunge il comunicato dell’Onu.