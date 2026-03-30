Guerra del Golfo, il piano di Trump per «mettere in sicurezza» l’uranio di Teheran – La diretta

Israele intercetta droni dallo Yemen e bombarda Teheran. Un soldato Unifil morto in Libano

Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la presidenza lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Intanto Israele intercetta droni dallo Yemen e bombarda Teheran e un soldato di Unifil è morto in Libano.