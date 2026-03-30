Ultime notizie Crisi Usa - IranDaniela SantanchèDonald TrumpGoverno Meloni
ESTERIBombardamentiCrisi Usa - IranIranIsraeleMedio OrienteMissiliScuolaUSA

L’altra scuola colpita da un missile Usa in Iran

30 Marzo 2026 - 09:11 Alessandro D’Amato
embed
missile lamerd iran usa
missile lamerd iran usa
L'attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab

Un missile balistico di nuova concezione e di fabbricazione statunitense ha colpito una palestra e una scuola in Iran il 28 febbraio. Le due strutture si trovavano vicino a una base militare nel sud dell’Iran. E secondo gli esperti di armi e un’analisi visiva del New York Times il colpo ha causato almeno 21 morti nella città di Lamerd. L’attacco del 28 febbraio è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab, a diverse centinaia di chilometri di distanza, uccidendo 175 persone. Nel caso di Lamerd, tuttavia, si è trattato di un’arma non testata in combattimento.

La scuola e la palestra

Il Nyt ha verificato i video di due attacchi a Lamerd, così come le riprese successive agli attacchi. I giornalisti del Times e gli esperti di munizioni hanno riscontrato che le caratteristiche dell’arma, le esplosioni e i danni sono compatibili con un missile balistico a corto raggio chiamato Precision Strike Missile, o PrSM, progettato per detonare appena sopra il bersaglio e proiettare piccoli proiettili di tungsteno verso l’esterno. I video che riprendono un attacco, in una zona residenziale a circa 270 metri dalla palestra e dalla scuola, mostrano l’arma in volo, con una sagoma distintiva che corrisponde al PrSM. Il missile esplode in una grande palla di fuoco a mezz’aria.

I video

Un altro video, ripreso da una telecamera di sicurezza situata proprio di fronte alla palestra, mostra l’attacco alla palestra e alla scuola adiacente. Sebbene il video non riprenda un missile in arrivo, mostra chiaramente un’esplosione appena sopra la struttura.

Foto copertina: Bbc

Articoli di ESTERI più letti
1.

Cosa c’è dietro al controllo preventivo su Ilaria Salis in un hotel a Roma. L’inchiesta di Berlino (che in realtà collabora con Budapest)

2.

Iran, gli Usa «preparano un’operazione di terra». Teheran: «Li aspettiamo, i nostri missili sono pronti» – La diretta

3.

Israele, la polizia impedisce al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro: «Motivi di sicurezza». Il governo italiano protesta, Netanyahu apre

4.

Quanti missili rimangono all’Iran? Le stime degli Usa a un mese dallo scoppio della guerra

5.

I consigli di Greg Bovino all’Italia: «Dovete fare come noi, contro l’immigrazione illegale servono deportazioni di massa»