«La scuola di Minab colpita dagli Usa per un errore di mira»

Il sito era nella lista degli obiettivi degli Stati Uniti. Forse un errore dell'Intelligenza Artificiale alla base del colpo. Trump aveva accusato gli iraniani

L’edificio della scuola elementare iraniana di Minab in cui decine di bambine sono stati uccisi mentre gli Stati Uniti e Israele davano inizio alla loro massiccia campagna aerea era sulla lista degli obiettivi da colpire degli Usa. E potrebbe essere stato scambiato per un sito militare. La conferma arriva da fonti qualificate che hanno parlato al Washington Post. Mentre secondo il New York Times un’indagine militare ancora in corso ha già stabilito con certezza che gli Usa sono responsabili.

Errore di mira

L’attacco costato la vita a 175 persone tra cui 165 bambine sarebbe stato il risultato di un errore di mira da parte dell’esercito americano. Che stava conducendo attacchi contro una base dei pasdaran adiacente di cui un tempo la scuola faceva parte. I funzionari hanno sottolineato che i risultati dell’indagine sono preliminari e che restano importanti domande senza risposta sul perché le informazioni non siano state verificate dal Comando centrale Usa prima di fornire le coordinate per il raid. Secondo la ricostruzione del Nyt i militari Usa stavano colpendo una vicina base della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, ma le coordinate dell’obiettivo sarebbero state generate utilizzando dati obsoleti forniti dalla Defense Intelligence Agency, che indicavano l’edificio come struttura militare.

La scuola di Minab

L’immobile, in passato parte della base, era però stato trasformato in scuola anni prima. L’indagine è ancora in corso e dovrà chiarire perché le informazioni non siano state verificate prima dell’attacco. Il caso, secondo il Times, rischia di pesare sull’operazione militare americana in Iran e ha alimentato polemiche dopo che il presidente Donald Trump aveva inizialmente suggerito che la responsabilità potesse essere dell’Iran. La Casa Bianca ha ricordato che l’inchiesta non è conclusa, mentre Pentagono e Comando centrale statunitense hanno rifiutato di commentare in attesa dei risultati definitivi.

Fabbrica di armi

Una seconda persona ha detto al WaPo che nella stessa zona era stato individuato un deposito di armi e non sapeva se gli Stati Uniti avessero colpito la scuola per errore o se i funzionari statunitensi avessero ricevuto informazioni errate e avessero pensato che l’edificio fosse un deposito di armi. «Inizialmente c’era un po’ di confusione sul perché fosse sulla lista degli obiettivi», ha detto una terza persona a conoscenza dell’attacco. L’attacco errato è stato probabilmente dovuto a un errore di intelligence sulla posizione del bersaglio, ha affermato il funzionario.

L’area giochi

La scuola faceva parte di una base navale iraniana e potrebbe essere ancora affiliata alla Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Ma è stata staccata dal 2015. Secondo un articolo del Post e un’analisi di immagini satellitari condotta da esperti, tra la metà del 2015 e l’inizio del 2016 sono stati aggiunti ingressi separati. Esiste un’area giochi all’aperto che appare su Google Earth già nel 2017. La disposizione del complesso è cambiata di nuovo nel 2022. Ulteriori muri hanno separato quella che oggi è una clinica medica dagli altri edifici circostanti, come mostrano le immagini satellitari.

Il missile Tomahawk

Un video degli attacchi pubblicato sui social media sembra mostrare un missile da crociera Tomahawk (della Marina degli Stati Uniti) colpire un edificio vicino alla scuola, secondo otto esperti che hanno esaminato il filmato. Solo poche nazioni alleate possiede missili da crociera Tomahawk; l’Iran non è tra queste. Anche Israele non ha Tomahawk nel suo arsenale. Ci sono interrogativi sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte di Stati Uniti e Israele in questo conflitto. Entrambi i paesi hanno sfruttato la tecnologia per elaborare massivamente informazioni di intelligence e identificare potenziali obiettivi. Consentendo ai loro eserciti di distruggere migliaia di siti in pochi giorni di operazioni in corso.

Un video diffuso dall’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Mehr si aggiunge alle prove che probabilmente sia stato un missile americano a colpire la scuola elementare iraniana dove sarebbero morte 175 persone, molte delle quali bambine. Il video, caricato domenica e verificato dal New York Times, mostra un missile da crociera Tomahawk colpire una base navale accanto alla scuola nella città di Minab il 28 febbraio. X / Mehr News Agency

L’intelligenza artificiale

Secondo alcune persone a conoscenza della questione, sia l’esercito israeliano che quello statunitense utilizzano Maven di Palantir per condurre le operazioni. Maven è una piattaforma di intelligence sul campo di battaglia. La versione statunitense è in parte alimentata dall’intelligenza artificiale di Anthropic, Claude. L’attacco è avvenuto intorno alle 10:45 ora locale, ha dichiarato il governatore della provincia di Hormozgan all’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, circa un’ora dopo che Stati Uniti e Israele avevano iniziato i bombardamenti e gli attacchi missilistici.