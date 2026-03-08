Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Iran, ecco il missile caduto a due passi dalla scuola di Minab, distruggendola. Mehr News: «È un Tomahawk, è degli Usa» – Il video

08 Marzo 2026 - 19:30 Alba Romano
Una delle principali agenzie iraniane mostra un filmato che sarebbe autentico e che individua il punto di impatto a due passi dalla struttura in cui hanno perso la vita 175 persone, tra cui molte bambine

C’è un nuovo filmato che mostra il bombardamento della scuola femminile di Minab, in Iran, il 28 febbraio, dove hanno perso la vita circa 175 persone, perlopiù bambine. Lo diffonde Mehr News, una delle principali agenzie iraniane e mostra un missile Tomahawk, presubilmente statunitense, colpire un sito dell’IRGC a pochi passi dalla scuola.

Il video sarebbe ritenuto autentico. E mostra proprio un missile Tomahawk, molto utilizzato dagli Usa contro Teheran dall’inizio del conflitto, come dimostrato da altri esemplari geolocalizzati da Bellingcat. Un nuovo tassello quindi sul caso che ha tenuto banco nel dibattito internazionale tra accuse incrociate, numerosi contenuti generati dall’intelligenza artificiale e false rivendicazioni circolate sui social.

