Iran, ecco il missile caduto a due passi dalla scuola di Minab, distruggendola. Mehr News: «È un Tomahawk, è degli Usa» – Il video

Una delle principali agenzie iraniane mostra un filmato che sarebbe autentico e che individua il punto di impatto a due passi dalla struttura in cui hanno perso la vita 175 persone, tra cui molte bambine

C’è un nuovo filmato che mostra il bombardamento della scuola femminile di Minab, in Iran, il 28 febbraio, dove hanno perso la vita circa 175 persone, perlopiù bambine. Lo diffonde Mehr News, una delle principali agenzie iraniane e mostra un missile Tomahawk, presubilmente statunitense, colpire un sito dell’IRGC a pochi passi dalla scuola.

BREAKING: New footage shows a U.S. Tomahawk missile hitting an IRGC site in Minab, Iran, on Feb. 28—confirming the U.S. strike.



Smoke is already rising near the girls’ school where about 175 people, many children, were killed.



Source: @Easybakeovensz pic.twitter.com/A620Z5lmav — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Il video sarebbe ritenuto autentico. E mostra proprio un missile Tomahawk, molto utilizzato dagli Usa contro Teheran dall’inizio del conflitto, come dimostrato da altri esemplari geolocalizzati da Bellingcat. Un nuovo tassello quindi sul caso che ha tenuto banco nel dibattito internazionale tra accuse incrociate, numerosi contenuti generati dall’intelligenza artificiale e false rivendicazioni circolate sui social.