Drone si schianta contro un grattacielo a Dubai Marina: pioggia di detriti e gente in fuga. Un morto ad Al Barsha – Il video

Il sistema di difesa intercetta l'attacco iraniano. Evacuati i palazzi dell'area, inclusa la sede locale della Cnn. Le autorità: «Un uomo è rimasto ucciso»

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele colpisce ancora il cuore degli Emirati Arabi Uniti. Nella notte, uno sciame di droni e missili lanciato da Teheran ha preso di mira Dubai, provocando danni in una delle zone più iconiche e lussuose: Dubai Marina. Video diffusi sui social mostrano una violenta esplosione all’altezza del 23 Marina (conosciuto anche come Marsa Dubai), colosso residenziale di 88 piani tra i più alti al mondo. L’ufficio stampa del governo locale ha cercato di rassicurare la popolazione con un post su X, parlando di un’intercettazione riuscita: «I detriti hanno causato un incidente di lieve entità sulla facciata di una torre a Dubai Marina. La situazione è stata contenuta». Tuttavia, l’entità dei danni ha costretto le autorità a ordinare l’evacuazione immediata di diversi edifici nel quartiere, compreso quello che ospita gli uffici dello staff della Cnn.

Una vittima ad Al Barsha

Nonostante le prime comunicazioni ufficiali parlassero di assenza di feriti, fonti locali e l’agenzia Anadolu confermano che l’attacco ha causato una vittima. Un uomo di origini asiatiche è rimasto ucciso nella zona di Al Barsha dopo che il veicolo su cui viaggiava è stato centrato in pieno dai detriti di un missile abbattuto dalla contraerea. L’attacco conferma la fragilità della sicurezza nel Golfo, nonostante gli sforzi della difesa aerea degli Emirati. La tensione resta altissima anche sul fronte diplomatico-militare: mentre Dubai conta i danni, un aereo militare italiano è decollato da Roma verso Riyad. La missione, ufficialmente volta al supporto logistico e al riposizionamento di truppe, segnala il massimo stato di allerta in tutta l’area per proteggere gli asset strategici occidentali.